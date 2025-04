Un film Minecraft, il regista divertito dal caos durante le proiezioni: "Lo hanno reso memorabile"

Che Un film Minecraft potesse diventare un successo era tutto tranne che scontato, ma nessuno avrebbe mai immaginato che le vere sorprese sarebbero esplose dentro le sale, tra schiamazzi, piogge di popcorn e adolescenti in equilibrio precario sulle spalle degli amici. E se alcuni gestori dei cinema hanno reagito con panico organizzativo, il regista Jared Hess - già mente dietro Napoleon Dynamite - ha preferito non denunciare la cosa. Anzi, si è messo comodo e si è goduto lo spettacolo umano.

Jared Hess e l'epica anarchia di Un film Minecraft

Il fenomeno è stato ribattezzato "Chicken Jockey", come il personaggio del videogioco da cui tutto ha avuto origine, ed è diventato virale nel giro di pochi giorni. Una vera e propria euforia collettiva, tra cori improvvisati e standing ovation rumorose, che ha trasformato le proiezioni in una via di mezzo tra un concerto punk e un pigiama party. "È strano quando ti stai divertendo troppo e qualcuno chiama la polizia", ha dichiarato il regista Hess a Entertainment Weekly. "È assurdo che si chiami la polizia per del popcorn. Ma è esilarante. Ho visto video incredibili, con ragazzi che si arrampicano sulle spalle degli amici, applaudendo a quei momenti di pura attesa collettiva. Ma ehi, sono solo felice che la gente stia creando ricordi con amici e familiari".

I protagonisti di Un film Minecraft

E mentre i cinema cercano soluzioni per domare l'onda d'urto, il regista confessa di continuarsi a guardare ogni singolo video postato dai fan: "È tutto così folle. È troppo divertente. Mi arrivano discorsi assurdi che gli adolescenti fanno prima della proiezione... è spassoso, amico. Sto facendo le ore piccole".

Ironia vuole che prima dell'uscita, la tendenza "Chicken Jockey" fosse già motivo di esasperazione domestica: il figlio universitario, Elliot, lo gridava in continuazione, suscitando i lamenti di madre e sorelle. "Non avevamo idea che si sarebbe trasformata in questa follia cinematografica", ammette Hess. E ora?