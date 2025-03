Minecraft, il regista specifica perché non bisogna chiamarlo così: "Dovete chiamarlo Un film Minecraft"

Il mondo di Minecraft si prepara a fare il salto dal virtuale al grande schermo con l'uscita del tanto atteso Un Film di Minecraft, previsto per il 4 aprile 2025. Ma cosa significa davvero questo titolo insolito? Il regista e i produttori hanno un'idea chiara: onorare la natura libera e personalizzabile del gioco.

Il significato dietro "Un Film di Minecraft"

In un'intervista con Variety, la presidente della produzione di Legendary, Mary Parent, e il regista Jared Hess hanno spiegato la scelta del titolo. Il gioco Minecraft, che non ha una trama fissa o un canone narrativo, è costruito sulla creatività individuale dei giocatori. Ogni utente può plasmare il proprio mondo, costruire storie uniche e vivere avventure personalizzate. È proprio per questo che il titolo del film evita di canonizzare una narrazione ufficiale, lasciando spazio all'immaginazione dei fan.

"Non stiamo canonizzando nulla," ha detto Hess. "Siamo solo una delle tante storie possibili nel mondo di Minecraft. Ogni giocatore crea la sua avventura e il nostro film vuole semplicemente essere una di queste." Mary Parent ha aggiunto: "Lo chiamiamo Un Film di Minecraft proprio per rispettare la diversità di storie che i giocatori creano nel gioco."

Il film, diretto da Jared Hess e con un cast stellare che include Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks e Sebastian Hansen, promette di portare una nuova prospettiva sull'universo creativo che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. La trama segue un gruppo di persone comuni che vengono trascinate nell'Overworld, l'universo pixelato di Minecraft, dove dovranno affrontare orde di Piglins, zombi e altre minacce per salvare il mondo. Jason Momoa interpreta Garrett, un eroe riluttante, mentre Jack Black darà vita al celebre personaggio Steve, già icona del videogioco.

Il titolo, volutamente generico, riflette l'essenza stessa di Minecraft: un universo aperto e infinito dove le possibilità sono illimitate. La scelta lascia anche spazio per potenziali sequel o spin-off, con storie completamente diverse che potrebbero esplorare altre sfaccettature del mondo del gioco.

L'intento di celebrare la natura non lineare del gioco è ammirevole, ma alcuni critici ritengono che il titolo possa sembrare poco incisivo, più un espediente per differenziarsi che una necessità reale. Tuttavia, l'approccio libero e rispettoso dell'universo di Minecraft potrebbe essere ciò che serve per conquistare il pubblico e i fan del gioco.