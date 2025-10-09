Un film Minecraft 2: Warner Bros conferma la produzione del sequel e svela la data di uscita

Warner Bros ha confermato la produzione di Un Film Minecraft 2, il sequel del progetto campione di incassi che ha quasi raggiunto quota 1 miliardo di dollari ai box office internazionali.

Lo studio ha inoltre confermato la data di uscita: i fan devono segnare nei propri calendari la data del 23 luglio 2027, giorno in cui il lungometraggio debutterà nelle sale americane.

I primi dettagli del sequel

Jared Hess ritornerà alla regia della continuazione della storia raccontata in Un film Minecraft (qui potete leggere la nostra la recensione), di cui è stato inoltre autore della sceneggiatura insieme a Chris Galletta.

Secondo le indiscrezioni il sequel mostrerà nuovi mondi e personaggi appartenenti all'universo tratto dal videogioco di Mojang Studios.

Un film Minecraft: Jason Momoa in una scena

Nel team della produzione ci sono Mary Parent e Cale Boyter di Legendary, oltre a Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Olafsson e Jason Momoa.

Nel cast, oltre a Jack Black e Jason Momoa, ci sono anche Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen, Rachel House, Matt Berry, Kate McKinnon, e Jemaine Clement.

Le dichiarazioni su Un film Minecraft 2

Jared Hess, in occasione di un'intervista rilasciata durante la promozione della prima avventura, aveva ricordato: "Il nostro approccio è sempre stato: 'non possiamo inserire tutto quello che riguarda il gioco in un film, quindi dovremo semplicemente seguire il nostro istinto legato a ciò che amiamo'".

Negli anni, infatti, i fan e i giocatori hanno realizzato progetti animati, video live action e molto altro ispirati a Minecraft, e il film ha rappresentato un modo per celebrare quello che tutti amano.

Parlando della possibilità di realizzare un sequel di Un film Minecraft, il regista aveva spiegato: "Sarebbe così divertente. Ci siamo divertiti così tanto realizzando questo film ed è un mondo così ampio nel gioco, c'erano così tante cose che non abbiamo usato anche se avremmo voluto. Sarebbe fantastico realizzare il sequel e sembra che si stia già parlando della possibilità di farlo, quindi sono super entusiasta".

Jared aveva successivamente ribadito: "Sarebbe così divertente ritornare in quel mondo. I fan si stanno divertendo davvero molto. Lo abbiamo anticipato sui titoli di coda e i fan sembrano impazziti all'idea".