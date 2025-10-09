Un film Minecraft 2: Warner Bros conferma la produzione del sequel e svela la data di uscita

Il successo dell'adattamento cinematografico del popolare videogioco ha convinto lo studio a confermare la realizzazione del secondo capitolo.

Una foto di Minecraft
Warner Bros ha confermato la produzione di Un Film Minecraft 2, il sequel del progetto campione di incassi che ha quasi raggiunto quota 1 miliardo di dollari ai box office internazionali.
Lo studio ha inoltre confermato la data di uscita: i fan devono segnare nei propri calendari la data del 23 luglio 2027, giorno in cui il lungometraggio debutterà nelle sale americane.

I primi dettagli del sequel

Jared Hess ritornerà alla regia della continuazione della storia raccontata in Un film Minecraft (qui potete leggere la nostra la recensione), di cui è stato inoltre autore della sceneggiatura insieme a Chris Galletta.
Secondo le indiscrezioni il sequel mostrerà nuovi mondi e personaggi appartenenti all'universo tratto dal videogioco di Mojang Studios.

Film Minecraft Jason Momoa Scena
Un film Minecraft: Jason Momoa in una scena

Nel team della produzione ci sono Mary Parent e Cale Boyter di Legendary, oltre a Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Olafsson e Jason Momoa.

Nel cast, oltre a Jack Black e Jason Momoa, ci sono anche Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen, Rachel House, Matt Berry, Kate McKinnon, e Jemaine Clement.

Le dichiarazioni su Un film Minecraft 2

Jared Hess, in occasione di un'intervista rilasciata durante la promozione della prima avventura, aveva ricordato: "Il nostro approccio è sempre stato: 'non possiamo inserire tutto quello che riguarda il gioco in un film, quindi dovremo semplicemente seguire il nostro istinto legato a ciò che amiamo'".
Negli anni, infatti, i fan e i giocatori hanno realizzato progetti animati, video live action e molto altro ispirati a Minecraft, e il film ha rappresentato un modo per celebrare quello che tutti amano.

Parlando della possibilità di realizzare un sequel di Un film Minecraft, il regista aveva spiegato: "Sarebbe così divertente. Ci siamo divertiti così tanto realizzando questo film ed è un mondo così ampio nel gioco, c'erano così tante cose che non abbiamo usato anche se avremmo voluto. Sarebbe fantastico realizzare il sequel e sembra che si stia già parlando della possibilità di farlo, quindi sono super entusiasta".
Jared aveva successivamente ribadito: "Sarebbe così divertente ritornare in quel mondo. I fan si stanno divertendo davvero molto. Lo abbiamo anticipato sui titoli di coda e i fan sembrano impazziti all'idea".