Un film Minecraft 2, Jason Momoa conferma l'inizio delle riprese: "La sceneggiatura è migliore del primo film"

La star di Fast and Furious, Il trono di spade e Aquaman ha annunciato l'inizio della lavorazione del sequel dell'adattamento del videogioco.

Emergono novità in merito alla lavorazione del sequel di Un film Minecraft e ad annunciarle è proprio il protagonista del primo capitolo, Jason Momoa. Dopo il successo al box-office del primo capitolo, la produzione ha deciso di realizzare un seguito.

Nonostante abbia ricevuto un punteggio del 48% su Rotten Tomatoes, Un film Minecraft ha incassato 958 milioni di dollari. Ora è in programma un sequel che potrebbe uscire nelle sale cinematografiche nel mese di luglio 2027.

Gli aggiornamenti di Jason Momoa su Un film Minecraft 2

Ospite del programma di Jimmy Fallon, Jason Momoa ha annunciato che la produzione del film inizierà ad aprile: "La sceneggiatura è migliore del primo film" ha assicurato Momoa "È così bella, ridevo a crepapelle. Non ridevo così leggendo una sceneggiatura da tantissimo tempo".

Jason Momoa in una scena di Un film Minecraft

Jason Momoa nel franchise interpreta Garrett Garrison ha ammesso che lo script del primo film l'aveva lasciato perplesso ma questo seguito ha soddisfatto le sue aspettative. Dopo aver incassato quasi un miliardo al botteghino, Un film Minecraft si è posizionato al quinto posto nella classifica globale di film dal maggior incasso nel 2025, dietro Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco, Zootropolis 2, Avatar: Fuoco e cenere e il live action Lilo & Stitch.

La storia del film Minecraft

Il lungometraggio è basato sul popolare videogioco e segue personaggi che vengono trascinati da una grande avventura dopo aver viaggiato nell'universo a forma di cubo conosciuto come Overworld. Nel cast del film, oltre a Jason Momoa, anche Jack Black nel ruolo di Steve, il protagonista del gioco, Sebastian Hansen, Emma Myers, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge, Rachel House, Jemaine Clement, Jared Hess, Matt Berry, Hiram Garcia, Tommy Broadmore e Frankie Creagh-Leslie.

Jared Hess, regista di Un film Minecraft, torna dietro la macchina da presa per il sequel, insieme al co-sceneggiatore Chris Galletta, con Jason Momoa che si occuperà anche della produzione affiancato da Mary Parent, Cale Boyter, Roy Lee, Eric McLeod, Kaylee Walters e Torfi Frans Ólafsson.