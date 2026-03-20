Kirsten Dunst dai film d'autore a Un film Minecraft 2: "Voglio fare un sacco di soldi"

La diva di Civil War e Marie Antoinette confermata nel sequel del gioco Un film Minecraft a fianco di Jack Black e Jason Momoa.

Il desiderio di Kirsten Dunst si è avverato. Dopo aver esplorato in lungo e in largo il cinema indie, l'attrice americana è stata ingaggiata nel potenziale blockbuster Un film Minecraft 2, sequel dell'hit ispirato ai videogame con Jack Black e Jason Momoa.

La Mary Jane della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi torna a visitare il cinema più commerciale e disimpegnato recitando nel sequel dell'acclamato film tratto dal videogioco, come confermato da _Entertainment Weekly.

Kirsten Dunst a Venezia per il film Elizabethtown

Il desiderio di Kirsten Dunst si è avverato

Candidata all'Oscar nel 2022 come miglior attrice non protagonista per Il potere del cane di Jane Campion, Dunst ha trascorso gran parte della sua carriera al di fuori dei blockbuster, recitando in film indipendenti e progetti di prestigio di autori come Sofia Coppola, Lars von Trier e Alex Garland.

Ma nel 2025 l'attrice aveva espresso il desiderio di entrare nell'universo di Minecraft, spinta dalla passione dei suoi figli per il primo capitolo, da noi analizzato nella recensione di Un film Minecraft, che narra le vicende di un quartetto di disadattati dell'Idaho che, dopo essere stati risucchiati attraverso un portale, si ritrovano in un mondo cubico, dove intraprendono un'avventura per tornare a casa.

Ma le motivazioni di Dunst per partecipare al sequel erano anche di natura finanziaria visto che ha commentato scherzosamente. "Magari posso semplicemente fare un film in cui non perdo soldi".

Beh, allora ha fatto la scelta giusta. Un film Minecraft ha incassato quasi un miliardo di dollari al botteghino mondiale ed è diventato un fenomeno tale che le proiezioni sono diventate sempre più chiassose, forse anche troppo per alcuni.

Una scena di Un film Minecraft

Che cosa sappiamo di Un film Minecraft 2

Confermato il ritorno del cast del primo capitolo che vedrà nuovamente in azione Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry e Jennifer Coolidge. E proprio Momoa ha rassicurato i fan dichiarando che la nuova sceneggiatura sarà migliore del primo film.

Le riprese del sequel prenderanno il via a maggio in Nuova Zelanda. L'uscita del film è prevista per luglio 2027. Nel frattempo prossimamente rivedremo Kirsten Dunst in azione nell'atteso The Entertainment System is Down di Ruben Östlund, che potrebbe potenzialmente essere presentato a Cannes il prossimo anno.