Un film Minecraft: il pollo di lava ricreato nella realtà (ed è commestibile)

Una delle scene più surreali e cantate di Un film Minecraft prende vita nella cucina reale grazie al canale YouTube 2Men1Kitchen, che trasforma il celebre "lava chicken" in un piatto piccante e pixelato. E soprattutto buono.

Dalla parodia al piatto: il Lava Chicken di Minecraft

Quando Jack Black intona il motivetto di "Steve's Lava Chicken" in Un film Minecraft, l'effetto è comico, assurdo e - a giudicare dai post online - anche piuttosto contagioso. Nel film, il suo personaggio mostra orgogliosamente un marchingegno che arrostisce polli con la lava, generando così uno dei piatti più improbabili (e infuocati) mai apparsi in un villaggio Minecraft.

Una gag culinaria resa ancora più esilarante dal morso avventato di Garett (Jason Momoa), che assicura "non è piccante" prima che il fumo gli esca dalle narici. Ma come spesso accade con le follie virali, qualcuno ha pensato bene di portarla dal mondo cubettoso a quello commestibile. Il merito va a 2Men1Kitchen, un duo culinario che ha replicato il lava chicken usando petti di pollo tagliati a forma di cubo, abbondanti spezie e una cottura tanto scenografica quanto golosa.

Il risultato? Un pollo che non prende fuoco, ma che stuzzica il palato con un'intensità decisamente "hot". Il piatto è stato realizzato con cura per mantenere l'estetica squadrata tipica del gioco e, a quanto pare, il sapore non ha deluso. "Abbiamo usato una tonnellata di spezie per dare quel morso infuocato", dicono i cuochi nel video, approvando con soddisfazione il proprio esperimento. Questo lava chicken non è solo un piatto: è un esempio lampante di quanto un momento apparentemente marginale di un film possa trasformarsi in vera cultura pop che sa ancora sorprendere - e saziare - in modi sempre più creativi.