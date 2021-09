Ultima notte a Soho: il trailer italiano svela nuovi dettagli sulla trama del film di Edgar Wright

L'incubo anni '60 del regista Edgar Wright, Ultima notte a Soho, ha un nuovo inquietante trailer italiano che contiene nuovi dettagli sulla trama del film, presentato in anteprima mondiale a Venezia 2021. Il nuovo trailer entra più nel dettaglio della trama presentando agli spettatori attraverso almeno alcune scene che sembrano rivelatorie, sorprendenti e tortuose.

Lo stesso Edgar Wright ha condiviso il trailer in versione originale via Twitter includendo un avviso per gli spettatori: "Se siete già convinti di vederlo e preferite non sapere niente dei segreti del film, spostate altrove lo sguardo."

Ultima Notte a Soho "parla dello sfruttamento delle donne", le foto esclusive del film di Edgar Wright

Qui trovate la nostra recensione di Ultima notte a Soho. Nel cast del thriller psicologico a sfumature horror ambientato a Londra troviamo Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy; con loro ci saranno anche l'attore inglese Matt Smith e Diana Rigg. La sceneggiatura è firmata da Edgar Wright con Krysty Wilson-Cairns.

L'uscita italiana di Ultima notte a Soho è fissata per il4 Novembre.