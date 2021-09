Ultima Notte a Soho "parla dello sfruttamento delle donne", le foto esclusive del film di Edgar Wright

Last Night in Soho: una scena con Thomasin McKenzie

Last Night in Soho: Anya Taylor-Joy e Matt Smith sul set con Edgar Wright

Empire Magazine ha diffuso due nuove immagini esclusive di Ultima Notte a Soho, in attesa della premiere veneziana del thriller psicologico di Edgar Wright, anticipando i temi del film che parlerà di sfruttamento delle donne.

Come sottolinea la nostra guida ai 15 film più attesi della 78 Mostra del Cinema di Venezia, Ultima notte a Soho rappresenta un'evoluzione del cinema di Edgar Wright che si troverà a esplorare il thriller psicologico in un film che si immerge nelle atmosfere spumeggianti della Swinging London.

Due nuove foto svelano le protagoniste Thomasin McKenzie, immersa in una Londra cupa e notturna dai colori lividi ed elettrici, e Anya Taylor-Joy sul set a fianco del collega Matt Smith e del regista, anche co-sceneggiatore insieme a Krysty Wilson-Cairns.

Proprio Wilson-Cairns ha anticipato a Empire che il film "riguarda lo sfruttamento delle donne. E lo sfruttamento di qualsiasi gruppo emarginato. Non credo che la gente ne parli abbastanza. Non penso che lo vediamo abbastanza sullo schermo e non penso che ne comprendiamo tutte le implicazioni. E penso che dobbiamo parlarne nella finzione perché è così che le persone iniziano a confrontarsi con cose che non sono direttamente collegate a loro. Non potevamo non affrontare il tema, perché stiamo parlando degli anni '60 e allora era dilagante".

Last Night in Soho, Edgar Wright: "Sarà diverso dagli altri miei film, ha un'atmosfera horror"

Al centro della trama di Ultima Notte a Soho c'è una ragazza appassionata di moda che misteriosamente riesce a entrare in connessione con gli anni '60 dove incontra il suo idolo, Sandy, una sfolgorante aspirante cantante. Ma la Londra degli anni '60 non è quello che sembra e il tempo sembra andare in pezzi con conseguenze drammatiche.

Parlando della collaborazione con Edgar Wright, il cui cinema finora ha visto per lo più protagonisti maschili, Krysty Wilson-Cairns ha aggiunto: "Non è che entri e dici 'Vogliamo scrivere grandi ruoli femminili per superare il Bechdel Test'. Per raccontare questa storia, era importante avere due personaggi femminili forti. Era più importante raccontare la storia correttamente e sviluppare personaggi interessanti piuttosto che scrivere di donne per il gusto di farlo. Non avrei mai accettato in quel caso. Ma ammiro Edgar per aver detto 'Sai una cosa? Ho intenzione di accettare questa sfida'."

Dopo il passaggio a Venezia 2021, Ultima notte a Soho arriverà al cinema il 4 Novembre 2021.