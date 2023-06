Tyler Rake 3: ufficiale il terzo film del franchise Netflix con Chris Hemsworth

Dopo i numeri ottenuti dal sequel, non c'è voluto molto perché venisse annunciato un terzo film del franchise action con Hemsworth.

Tyler Rake, franchise action di successo con Chris Hemsworth, potrà contare su una terza avventura. L'attore e il regista Sam Hargrave hanno dato l'annuncio all'evento Tudum di Netflix sabato scorso, dopo che Tyler Rake 2 aveva esordito sulla piattaforma solamente il giorno prima.

Tyler Rake 2 è stato prodotto da Hemsworth, Hargrave, Patrick Newall, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Eric Gitter, Peter Schwerin e Joe e Anthony Russo, alias i fratelli Russo. Tra i produttori esecutivi figurano Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus, Stephen McFeely e Jake Aust.

Il primo Tyler Rake era basato sul graphic novel "Ciudad" di Ande Parks ed era stato adattato dallo stesso Parks e dai fratelli Russo. Joe Russo è tornato in veste di sceneggiatore per il sequel.

Il primo film del franchise è approdato in streaming nell'aprile 2020 e all'epoca era risultato il film originale più visto nella storia di Netflix dopo aver raggiunto 99 milioni di famiglie nelle prime quattro settimane di uscita. È successivamente rientrato nella Top 10 durante il weekend del 4 luglio, diventando il quarto film più visto in streaming del 2020.