Tyler Rake 3: Chris Hemsworth è pronto per le riprese del sequel, ecco quando inizieranno

Nel corso di un'intervista concessa nell'ambito della promozione di The Electric State al New York Comic Con, i fratelli Russo hanno confermato che Tyler Rake 3 è ufficialmente ai nastri di partenza, con alcuni importanti sviluppi già in corso.

Il film, che vedrà ancora una volta come protagonista Chris Hemsworth nei panni del mercenario delle operazioni segrete Tyler Rake, è destinato a portare avanti l'eredità dei primi due episodi, contraddistinti dalla loro azione hardcore, e a proseguire la storia. Alla domanda sullo stato attuale della produzione, Joe Russo ha rivelato quando prenderanno il via le riprese del sequel.

"In questo momento stiamo lavorando a quella storia. Ci stiamo lavorando intensamente. Speriamo di entrare in produzione l'anno prossimo". Il regista ha poi confermato la tempistica, aggiungendo: "Le riprese si svolgeranno sicuramente l'anno prossimo. Sto solo facendo il misterioso perché è più divertente". Riprese previste quindi per il 2025 per una uscita in streaming, verosimilmente per la fine dell'anno o l'inizio del 2026.

Uno dei momenti salienti di Tyler Rake 2 è stata l'introduzione del misterioso personaggio di Idris Elba, che lavora per un boss potente e misterioso. I fan hanno speculato su chi potrebbe essere il datore di lavoro di Elba e a questa domanda Joe Russo ha anticipato se conosceremo la risposta nel prossimo film: "Sì, sappiamo chi è quel personaggio. È stato costruito in questo modo. Se vi piace il rapporto tra Idris e Chris [Hemsworth], vi piacerà Tyler Rake 3".

Sebbene non si conoscano i dettagli sulla trama, i Russo hanno chiarito che Tyler Rake 3 continuerà a offrire quelle sequenze d'azione per cui il franchise è caro ai fan, ma che anche la profondità emotiva e la crescita del personaggio continueranno ad essere esplorate. "È un franchise interessante perché [Tyler Rake] è un personaggio molto ferito emotivamente, quindi c'è un'ottima narrazione. Il suo rapporto con la violenza è costruito intorno al disgusto di sé e al senso di colpa, il che aggiunge molta gravitas".

In precedenza, non era chiaro se Joe Russo sarebbe tornato come sceneggiatore per questo terzo capitolo. Tuttavia, Russo ha confermato che sarà lui a scrivere la sceneggiatura, con un programma di produzione che verrà messo in atto una volta definite le date. Su queste pagine potete recuperare la recensione di Tyler Rake 2.