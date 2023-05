Tyler Rake 2, Chris Hemsworth sugli stunt: "Sono i più difficili che abbia mai dovuto affrontare"

Chris Hemsworth, principalmente conosciuto per i suoi ruoli nei film Marvel, ha appena rivelato che gli stunt di Tyler Rake 2 sono i più difficili che abbia dovuto affrontare fino ad oggi. Nel prossimo sequel di Netflix, Hemsworth torna nei panni del mercenario Tyler Rake per una nuova missione ad alto rischio dopo essere stato dato per morto.

Parlando con la rivista Total Film, Hemsworth ha descritto le intense sfide fisiche a cui si è sottoposto durante le riprese: "È la cosa più difficile che abbia mai fatto, non sto esagerando. Alla fine di una ripresa mi ritrovavo sempre ad annaspare alla ricerca dell'ossigeno e tutti gli altri cadevano immediatamente in ginocchio. Ma è tutto estremamente gratificante."

Locandina di Tyler Rake 2

Chris ha espresso il desiderio di poter integrare questo stile di riprese in un futuro progetto Marvel, nel caso in cui gli venga data l'opportunità di farlo. L'attore, durante la stessa intervista, ha anche parlato di una sequenza in particolare paragonandola ad un incontro di boxe: "Non sai mai se riuscirai ad arrivare alla fine del round. È come un incontro di boxe, ti chiedi: 'Quando suonerà la campana?'".

Al fine di riuscire a superare questa pressione, Chris Hemsworth si è fatto aiutare da un fisioterapista soprannominato "The Wizard", che era in grado di fornirgli sollievo immediato attraverso farmaci antinfiammatori e una serie di trattamenti molto particolari per il suo corpo dolorante. Ad esempio, dopo una lunga giornata di riprese, l'attore si immergeva immediatamente in un bagno di ghiaccio, per poi dedicarsi alla sauna e alla fisioterapia.