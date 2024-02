Twisters: Glen Powell e Daisy Edgar-Jones inseguono tornado nel trailer italiano del disaster movie

Twisters non sarà un reboot dell'originale, ma riproporrà il mood da disaster movie anni '90 nel trailer che mostra Glen Powell e Daisy Edgar-Jones in azione.

"Abbiamo due gemelli!" Come anticipa Variety, queste parole, pronunciate con un misto di terrore ed eccitazione, raccontano agli spettatori ciò che hanno bisogno di sapere sul caos di Twisters, sequel del disaster movie del 1996 Twister la cui uscita è stata anticipata dal trailer italiano lanciato nel corso del Super Bowl 2024. Nel trailer possiamo goderci la star di Top Gun: Maverick Glen Powell, che interpreta un sedicente "cacciatore di tornado", e Daisy Edgar-Jones, che veste i panni di una scienziata, il film uscirà il 19 luglio.

Presentato come un nuovo capitolo dell'originale, Twisters diretto dal candidato all'Oscar Lee Isaac Chung, noto per il film Minari. Insieme a Glen Powell e Daisy Edgar-Jones, completano il cast Anthony Ramos, Brandon Perea, Daryl McCormack e Maura Tierney.

Twisters avrà una storia indipendente e non sarà un sequel del film originale

Il trailer sembra già valorizzare il personaggio di Glen Powell, carismatico scavezzacollo, dichiarando: "Tu non affronti le tue paure. Tu le cavalchi." E in effetti, vista la potenza distruttiva dei tornado presenti nel trailer, di paure ce ne sono parecchie: per via dei tornado le fattorie vengono distrutte, le auto vengono fatte a pezzi, le città vengono rase al suolo, le persone vengono lanciate in aria e il bestiame viene spinto in orbita.

Di recente Glen Powell ha dichiarato a Vogue che il nuovo film "non è un reboot" spiegando: "Non stiamo cercando di ricreare la storia del primo film. È una storia completamente originale. Non ci sono personaggi del film originale, quindi non è davvero un vero e proprio sequel. È semplicemente una storia a sé stante ambientata ai giorni nostri. Pur non essendo stato considerato per molto, parlando con la gente in molti mi hanno detto 'Twister era uno dei miei film preferiti da piccolo. Quel film mi ha terrorizzato'".