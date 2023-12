Twisters avrà una storia indipendente e non sarà un sequel del film originale

Il film Twisters, in arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nell'estate 2024, non continuerà la storia raccontata nel disaster movie del 1996.

A rivelarlo è stato lo sceneggiatore Mark L. Smith durante una nuova intervista rilasciata al sito Collider.

Le anticipazioni rilasciate dallo sceneggiatore

L'autore di Twisters ha anticipato: "Sarà molto divertente. Il regista Lee Isaac Chung ha fatto dei piccoli cambiamenti allo script perché è quello che fanno, quindi non so esattamente quali modifiche abbiano compiuto esattamente". Mark L. Smith ha quindi ribadito: "Non so i dettagli, ma è una storia separata. Non è una continuazione del film originale. Ma è realmente una corsa folle con dei personaggi davvero buoni e divertenti".

Lo sceneggiatore ha voluto quindi aggiungere: "Speriamo sia possibile attingere a quello che aveva il film originale perché quella cosa era semplicemente iconica. Ma è così fantastico avere un regista come Isaac che si mette alla prova con qualcosa di questo tipo. Va semplicemente così fuori da quello che ha realizzato abitualmente e penso che si stia divertendo. Stavo scrivendogli dei messaggi un paio di giorni fa ed è un progetto che coinvolge un po' di follia".

Il lavoro compiuto sullo script

Smith ha proseguito raccontando: "Ho parlato con così tanti esperti in uragani, tornado, scienziati che corrono dietro ai disastri atmosferici e sono stati veramente vicini agli uragani. A causa dei cambiamenti climatici la stagione dei tornado ora si è estesa più a est e sta attraversando delle aree, dura più giorni e i numeri sono più elevati, oltre al fatto che gli uragani sono più violenti. Quindi abbiamo usato degli elementi di tutto quello per portare all'attenzione le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici".

Universal sostiene che si tratti di un sequel del film cult e nel cast ci saranno Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea, Daryl McCormack, Maura Tierney, Harry Hadden-Paton, Sasha Lane, Kieran Shipka, Nik Dodani, David Corenswet, Tunde Adebimpe, e Katy O'Brian.