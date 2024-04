Twisters investe il CinemaCon con devastanti tornado e Glen Powell in maglietta bagnata

Glen Powell e Daisy Edgar-Jones hanno trovato un modo per rendere sexy anche le devastazioni della natura, come hanno rivelato i primi materiali video di Twisters mostrati al CinemaCon. I due attori, accompagnati dalla costar Anthony Ramos, si sono presentati sul palco all'annuale raduno dei proprietari di cinema per offrire un primo sguardo al sequel del disaster movie del 1996 Twister, con Helen Hunt e il compianto Bill Paxton.

Come rivela Variety, l'alchimia tra le star di Top Gun: Maverick e Normal People era palpabile. Dalle prime immagini scopriamo che Glen Powell interpreta un arrogante cacciatore di tornado, che ama pavoneggiarsi con magliette bagnate e guidare un improbabile pickup. Gli attori hanno descritto le "condizioni impossibili sul set", spiegando di aver girato con una temperatura di 45 gradi, di essere stati colpiti da un motore a reazione, soffocati dal fieno, un serbatoio d'acqua è stato scaricato su di loro, sono stati colpiti dal ghiaccio, sono stati coperti di spazzatura e trascinati con dei fili.

Un sequel che si preannuncia spettacolare

Nel cast di Twisters troviamo anche il nuovo Superman David Corenswet, Sasha Lane, Katy O'Brian, Maura Tierney, Kiernan Shipka e l'attore di Nope Brandon Perea.

Il sequel è diretto da Lee Isaac Chung, due volte candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale e miglior regia per il suo film Minari. Parlando della sua esperienza alle prese con un potenziale blockbuster, Chung ha commentato:

"Essere coinvolti in un film di tale portata sembrava la cosa più spaventosa che potessi fare nella mia vita. Mi sentivo come se stessi affrontando un tornado gigante, ed essendo cresciuto in Arkansas di tornadi ne so qualcosa".