Twisters, le reazioni dei metereologi al trailer del disaster movie invadono il web

Molti appassionati di meteorologia hanno sviluppato nel corso degli anni una piccola ossessione per Twister, il film del 1996 di Jan de Bont con Helen Hunt e Bill Paxton. Quasi tre decenni dopo Universal Pictures e Warner Bros. Pictures si stanno preparando a distribuire al cinema un nuovo capitolo del franchise, Twisters, in arrivo negli USA il 19 luglio.

Domenica notte è stato presentato il primo trailer del film durante l'evento sportivo maggiormente seguito dell'anno, il Super Bowl. Ovviamente, non sono mancati i commenti dei meteorologi sul film, diretto da Lee Isaac Chung.

Entusiasmo a mille

I commenti degli appassionati sono euforici. Reed Timmer, meteorologo e star della serie Discovery Storm Chasers, ha dichiarato:"Il trailer sembra incredibile! Sembra una rappresentazione realistica dell'inseguimento dei tornado da vicino e della scienza estrema sul campo. I tornado sembrano realistici e mi piace il focus sui tornado leggendari.

Twisters è un sequel autonomo del film originale, e avrà una trama autonoma rispetto al lungometraggio del 1996. Il trailer mostra i gruppi che si contendono la posizione mentre inseguono i tornado sulle Grandi Pianure. I cacciatori di tornado si avvicinano a più riprese a rischiare la vita in diverse occasioni: alcune scene sono state girate in Oklahoma la scorsa primavera, con un budget da 200 milioni.

Rick Smith, meteorologo coordinatore degli avvisi all'ufficio del National Weather Service a Norman, in Oklahoma ha raccontato che il suo team ha lavorato come consulente al film:"Sono naturalmente interessato ed entusiasta di vedere come tutto viene messo insieme". Anche Ryan Larmeu, un altro meteorologo del South Dakota ha espresso il proprio entusiasmo:"Un film sui tornado: quindi, ovviamente come meteorologo lo guarderò. Questo nemmeno è in discussione".

Nel cast di Twisters ci saranno Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Maura Tierney, Kiernan Shipka e David Corenswet.