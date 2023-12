Twisters, Glen Powell: 'Non è un reboot del film degli anni '90'

Glen Powell è uno dei protagonisti del film Twisters e l'attore ha ribadito che il progetto non è stato ideato come reboot del disaster movie degli anni '90.

Glen Powell ha parlato di Twisters, il nuovo disaster movie di cui sarà protagonista, confermando che non sarà un reboot del film arrivato nelle sale nel 1996.

Il progetto sarà diretto da Lee Isaac Chung (Minari) e nel cast ci sono anche Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Brandon Perea, Daryl McCormack e Maura Tierney.

Le dichiarazioni dell'attore

Le riprese di Twisters, che si erano interrotte a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, sono di nuovo in corso in vista di un debutto nelle sale del film previsto nel 2024.

Glen Powell ha ora dichiarato a Vogue: "Non è decisamente un reboot. Non stiamo cercando di ricreare la storia del primo film. Si tratta di una storia completamente originale".

L'attore ha quindi aggiunto: "Non ci sono personaggi del film originale che tornano, quindi non è realmente una continuazione. Si tratta di una storia indipendente ambientata nel presente".

Glen ha infine sottolineato: "Parlando con le persone dicono: 'Quello era uno dei miei film preferiti da ragazzo. Quel film mi ha terrorizzato'".

Disaster Movies: 5 film disastrosi che sono diventati (s)cult...

Le anticipazioni rilasciate dallo sceneggiatore

Lo sceneggiatore del film, Mark L. Smith, recentemente aveva anticipato: "Sarà molto divertente. Il regista Lee Isaac Chung ha fatto dei piccoli cambiamenti allo script perché è quello che fanno, quindi non so esattamente quali modifiche abbiano compiuto esattamente. Non so i dettagli, ma è una storia separata. Non è una continuazione del film originale. Ma è realmente una corsa folle con dei personaggi davvero buoni e divertenti".

L'autore aveva voluto quindi aggiungere: "Speriamo sia possibile attingere a quello che aveva il film originale perché quella cosa era semplicemente iconica. Ma è così fantastico avere un regista come Isaac che si mette alla prova con qualcosa di questo tipo. Va semplicemente così fuori da quello che ha realizzato abitualmente e penso che si stia divertendo. Stavo scrivendogli dei messaggi un paio di giorni fa ed è un progetto che coinvolge un po' di follia".