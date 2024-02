Twisters, Glen Powell: 'Sarà una continuazione cazzuta del franchise'

Con l'arrivo del primo trailer di Twisters, i fan hanno avuto modo di capire meglio che direzione avrebbe preso questo nuovo film del franhise, con il protagonista Glen Powell che è tornato a ribadire che non si tratterà di un sequel.

Powell e altri membri del cast e della troupe hanno confermato che il progetto non intende essere un sequel diretto del Twister originale, né vuole ripetere gli stessi momenti della trama del film del 1996, ma piuttosto servire come un "sequel spirituale" che mira a offrire lo stesso tipo di emozioni del film campione di incassi.

"Non so ancora come parlarne. Posso solo dire che è cazzuto", ha dichiarato Powell a PEOPLE. "È davvero forte. Il film - voglio dire che abbiamo avuto il meglio del meglio in termini di attori e capi reparto in questa produzione. Lee Isaac Chung l'ha diretto alla grande".

Powell ha poi aggiunto: "L'abbiamo appena visto ed è spettacolare. Sono super eccitato all'idea di farlo vedere al pubblico quest'estate".

Twisters sarà "una continuazione cazzuta dell'originale"

Twisters, la trama

"Daisy Edgar-Jones interpreta Kate Cooper, un'ex cacciatrice di tempeste perseguitata da un incontro devastante con un tornado durante gli anni del college, che ora studia i modelli di tempesta a New York City. Il suo amico Javi (il candidato ai Golden Globe Anthony Ramos, In the Heights) la attira di nuovo in aperta pianura per testare un nuovo e rivoluzionario sistema di rilevamento. Lì, incrocia Tyler Owens (Powell), un'affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo, tanto più pericolose sono meglio sarà per il suo show. Con l'intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro squadre concorrenti si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull'Oklahoma centrale, dove dovranno lottare per salvarsi".

Twisters, Glen Powell: "Non è un reboot del film degli anni '90"

Nel film recitano anche Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani e la vincitrice del Golden Globe Maura Tierney.