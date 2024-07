Twisters supera tutte le aspettative, esordio "devastante" al box office USA con oltre 80 milioni

Twisters fa irruzione al botteghino americano con un esordio "devastante" superando gli 80,5 milioni di incassi in 4,151 sale e segnando la notevole media per sala di 19.392 dollari. Il film, sequel standalone del cult degli anni '90 con Helen Hunt e Bill Paxton, secondo le proiezioni si sarebbe dovuto fermare a circa 50 milioni, ma la pellicola che vede Daisy Edgar-Jones, Glen Powell e Anthony Ramos nei panni di tre cacciatori di tornando in difficoltà al centro di una serie di tempeste in Oklahoma ha fatto breccia nel cuore del pubblico americano e si accinge a diventare un vero e proprio blockbuster grazie all'effetto nostalgia. Costato 155 milioni, il sequel ne ha già incassati 123 a livello globale nel primo weekend.

Alle spalle di Twisters domina l'animazione. Al secondo posto troviamo l'ex numero uno Cattivissimo Me 4, nuovo capitolo della fortunata saga Universal/Illumination che ha aggiunto 23 milioni di dollari all'incasso generando 259 milioni di dollari a livello nazionale e 574 milioni di dollari in tutto il mondo. Il franchise, che include i famosi film sui Minions, è recentemente diventato la prima saga animata a superare i 5 miliardi di dollari al botteghino globale.

Inside Out 2: un'immagine di Ansia

Stabile al terzo posto, Inside Out 2 vede incassi continuare a lievitare grazie ai 12,8 milioni raccolti nel weekend che portano il film a un totale domestico di 596,3 milioni. Il nuovo gioiellino Pixar è diventato, inoltre, il secondo miglior incasso di sempre per un film d'animazione con 1,4 miliardi e punta a superare il numero, Frozen 2. Diretto da Kelsey Mann, il sequel animato introduce un cast completamente nuovo di emozioni che vengono portate nel quartier generale quando la giovane eroina della storia, Riley, diventa adolescente. Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto non sono così sicuri di come sentirsi di fronte all'arrivo di ansia, invidia, noia e imbarazzo.

Prosegue la marcia trionfale di Longlegs, horror indie con Nicolas Cage su un agente dell'FBI sulle tracce di un serial killer. Dopo un esordio col botto, il film incassa altri 11,6 milioni che lo portano a oltre 44 milioni complessivi. Alcune recensioni entusiastiche e un'intensa campagna di marketing virale hanno aiutato il film diretto da Oz Perkins e interpretato da Maika Monroe a incassare oltre 22 milioni da 2.510 sale, segnando una notevolissima media per sala di 9.003 dollari.

Quinto, A Quiet Place: Giorno 1, raccoglie altri 6 milioni che lo portano a 127,6 milioni in quattro settimane. Performance impressionante soprattutto tenendo conto dell'assenza dal prequel sia del regista e creatore del franchise John Krasinski che della protagonista Emily Blunt. Come rivela la nostra recensione A Quiet Place: Giorno 1, la pellicola che racconta l'origine dell'invasione aliena che ha costretto il mondo al silenzio per sopravvivere vede protagonisti Lupita Nyong'o e Joseph Quinn. Il film ha già incassato w240 milioni globali.