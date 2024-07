Inside Out 2 diventa il secondo miglior incasso animato di sempre

Inside Out 2 ha superato Super Mario Bros., diventando il secondo film d'animazione con il maggior incasso al box-office. Un traguardo importante che non può che far felici Disney e Pixar, che hanno deciso di riportare sullo schermo Riley e le sue Emozioni.

A distanza di nove anni dall'uscita del primo capitolo, Inside Out 2 ha consolidato il successo del franchise animato, toccando le vette delle classifiche mondiali al botteghino e piazzando un altro record importante nella storia del cinema d'animazione.

Boom al box-office

Il sequel d'animazione ha guadagnato 578,3 milioni in Nord America e 1,37 miliardi di dollari in tutto il mondo, posizionandosi davanti a Super Mario Bros. - Il Film in entrambe le classifiche. Il film sul celebre personaggio Nintendo ha incassato 574,9 milioni negli Stati Uniti e in Canada e un totale di 1,36 miliardi di dollari.

Le Emozioni di Inside Out 2

Inside Out 2 è sempre più vicino a diventare il film animato con il più alto incasso di tutti i tempi e si è classificato al primo posto, al momento, tra i film con il maggior incasso del 2024. Davanti al film Pixar, nella classifica dei film animati più redditizi di sempre c'è soltanto Frozen 2 con 1,45 miliardi di dollari.

Il sequel di Inside Out porta il pubblico ancor più a fondo nella mente di Riley, ora adolescente, evocando un'intera nuova gamma di emozioni. Nel cast vocale originale del film spiccano Amy Poehler, Phyllis Smith, Maya Hawke, Liza Lapira, Lewis Black, Tony Hale, Ayo Edebiri, Paul Walter Hauser e Adèle Exarchopoulos nei rispettivi ruoli di Gioia, Tristezza, Ansia, Disgusto, Rabbia, Paura, Invidia, Imbarazzo e Ennui.

Il film Disney/Pixar è diretto dal regista Kelsey Mann, all'esordio alla regia, che prende il posto di Pete Docter, che diresse il lungometraggio animato campione d'incassi che uscì nelle sale nel 2015.