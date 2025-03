Daisy Edgar-Jones: "Glen Powell, Paul Mescal e Sebastian Stan mai arrabbiati che la star fossi io"

In un'intervista a Elle Magazine, Daisy Edgar-Jones ha confessato di sentirsi molto fortunata di aver lavorato con alcuni colleghi che non hanno mai fatto storie sul suo credit da protagonista.

L'attrice è diventata nota recitando al fianco di Paul Mescal nella miniserie Normal People, per poi lavorare con Sebastian Stan in Fresh, Harris Dickinson in La ragazza della palude, Glen Powell in Twisters, Andrew Garfield in In nome del cielo, e Jacob Elordi in On Swift Horses.

Daisy Edgar-Jones elogia le sue co-star maschili e spiega il loro successo

"Sono fortunata, perché ogni attore con cui ho lavorato è stato incredibilmente di supporto nel fatto che fossi io la protagonista. Glen, Sebastian, Paul. Tutti loro. Penso che sia proprio per questo che hanno così tanto successo" ha spiegato l'attrice.

Daisy Edgar-Jones in Twisters

"Sono bravi e generosi, ecco perché sono amati. Si mettono davvero al servizio della storia e non solo di se stessi. Glen diceva sempre 'Qual è il percorso di Kate in questa storia? Troviamolo'. E lo stesso Sebastian: era completamente coinvolto nel viaggio di Noa".

Speciale è il rapporto con la co-star di Normal People:"Con Paul è come giocare a tennis con il tuo migliore amico. Ho un po' di paura nel momento in cui mi troverò a lavorare con qualcuno che non sarà così tranquillo. Perché in questo settore può esserci davvero tanto ego".

L'importanza delle donne al centro delle storie per Daisy Edgar-Jones

L'attrice ha sottolineato quanto sia importante che ci siano sempre più donne al centro delle trame di film e serie tv, e ha sottolineato il suo desiderio di trovare sempre personaggi femminili che abbiano iniziativa, che siano complicati e profondi.

Daisy Edgar-Jones in una scena de La ragazza della palude

Harris Dickinson, che lavorò con lei in La ragazza della palude, definì con queste parole Daisy Edgar-Jones:"È una delle persone più gentili che abbia mai incontrato. Ha una pazienza e una sensibilità immense. Penso che questo la renda una grande artista, perché significa che è completamente sintonizzata con ciò che la circonda".