Twisters: in lavorazione il sequel del disaster movie con Glen Powell e Daisy Edgar-Jones?

Universal Pictures e Warner Bros. sarebbero impegnate nella lavorazione di un sequel di Twisters, il film del 2024 con protagonisti Glen Powell e Daisy Edgar-Jones.

Non sono ancora emersi dettagli sul film, secondo l'insider Daniel Richtman ma circolano i possibili titoli del secondo capitolo, da Twisters 2 a Twisters in Space e Tw2sters.

Il successo al box-office USA di Twisters dopo Twister

Come previsto, anche grazie al richiamo degli appassionati del cult del 1996 con Helen Hunt e Bill Paxton, Twisters è stato un enorme successo al box-office USA, con 268 milioni di dollari.

Helen Hunt e Bill Paxton in una scena di Twister

Un successo che non si è replicato nel resto del mondo, visto che l'incasso globale si è assestato sui 372 milioni di dollari. Evidentemente, il disaster movie, soprattutto se ambientato negli Stati Uniti, continua ad essere apprezzato dagli spettatori a stelle e strisce ma accolto molto tiepidamente all'estero.

I repubblicani avrebbero amato Twisters di Lee Isaac Chung

Secondo quanto riporta Deadline, i repubblicani in America hanno amato particolarmente il film perché non avrebbe politicizzato l'ambientazione e la storia, evitando di parlare di cambiamento climatico.

In ogni caso, Twisters è stato accompagnato da una massiccia campagna mediatica e ha avuto una spinta maggiore grazie all'affetto del pubblico nei confronti del film del 1996, famoso per l'ampio uso di effetti speciali, con due star di grande richiamo all'epoca come Helen Hunt e Bill Paxton, nonché basato sull'idea di Michael Crichton e Anne Marie-Martin.

Daisy Edgar-Jones e Glen Powell in una scena di Twisters

Daisy Edgar-Jones e Glen Powell dovrebbero tornare nei due ruoli protagonisti mentre si attende una conferma anche per Lee Isaac Chung alla regia, dopo l'ottimo riscontro del primo film. Nel cast di Twisters anche Anthony Ramos, Maura Tierney, Brandon Perea, Daryl McCormack, Sasha Lane e Kiernan Shipka.