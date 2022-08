Twilight: Taylor Lautner rivela la sua dieta da incubo per interpretare Jabob

Siete team Edward o team Jacob? Se la risposta è il secondo, probabilmente rivaluterete tutte le volte che avete pensato a quanto fosse attraente il fisico muscoloso del personaggio. Taylor Lautner ha infatti rivelato in una recente intervista per Yahoo! di aver dovuto seguire una dieta da incubo per poter interpretare il lupo mannaro nella saga di Twilight.

Taylor Lautner a torso nudo sul set di The Twilight Saga: New Moon

All'epoca Taylor Lautner era appena sedicenne, e ha rivelato di essere stato costretto a guadagnare circa 15 chili di muscoli per il ruolo. Inoltre, ha dovuto mangiare 5.000 calorie al giorno per mantenere la massa muscolare messa su faticosamente.

"Per questo ruolo che ho fatto agli inizi, quando avevo 16 anni, ero circa 70 chili e dovevo guadagnarne 15 di muscoli per tenere la parte. Quello è stato davvero un incubo per quanto riguarda la dieta: patate dolci crude, polpette di tacchino e frullati proteici che erano praticamente fango. Era difficile. Dovevo consumare almeno 5000 calorie al giorno per mantenere il peso raggiunto."

Per quanto sia abbastanza comune nell'industria che gli attori debbano sottoporsi a diete estreme (Christian Bale ne è l'esempio più noto), Lautner era ancora adolescente quando ha iniziato quella per Twilight. Lo sforzo poi è stato sicuramente ripagato nel film finale, ma il commento della star sull'esperienza di certo non è positivo.

"Io sono Batman", disse Robert Pattinson ai tempi di Twilight

L'attore non ha rivelato se abbia avuto alcun aiuto dalla produzione per quanto riguarda la dieta e il regime di esercizio, ma è probabile che abbia lavorato con un personal trainer e un dietologo. Lautner non è però l'unico ad aver rivelato di essere stato sottoposto a una trasformazione fisica per il ruolo in Twilight: anche Robert Pattinson ha in passato fornito dettagli sul suo sforzo per mettersi in forma e guadagnare muscoli per la saga - per quanto non avesse la quantità di scene senza maglietta di Jacob.

Insomma, gli sforzi sono stati ripagati, ma Lautner sicuramente non se l'è passata bene nei mesi di preparazione prima di Twilight. Voi cosa ne pensate? Trovate giusto sottoporre a trasformazioni del genere attori ancora non maggiorenni?