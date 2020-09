Twilight: Robert Pattinson ha svelato il segreto dell'alchimia con Kristen Stewart

All'epoca dell'uscita, nel 2008, Twilight trasformò Robert Pattinson e Kristen Stewart in una delle giovani coppie più amate di Hollywood, fuori e dentro lo schermo. A distanza di tempo, l'attore ha svelato il segreto dell'alchimia che li univa nel film.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

In un'intervista a Collider, Robert Pattinson ha confessato che l'intensità di alcune delle scene di Twilight ha spinto i due attori a sviluppare un legame altrettanto intenso nel privato

"... come se io e with Kristen fossimo uniti da una forza misteriosa. Tutte le nostre scene sono molto intense e quando lavori con una persona per molto tempo, soprattutto per creare una relazione che all'inizio sembrava impossibile, si crea una bolla."

Robert Pattinson in una scena del film Twilight

Secondo Pattinson, il segreto della chimica con la collega Kristen Stewart aveva a che vedere con le loro vere personalità. L'attore ha spiegato, infatti, di essere l'opposto di Edward, lo stesso accadeva con la Stewart e Bella: "Credo che interpretare il contrario di ciò che siamo ci abbia permesso di riflettere sul'altro Questo si è verificato fin dall'audizione in cui Edward tenta di intimidire Bella e lei lo guarda con amore e adorazione, come se questo Dio fosse sceso sulla Terra per incontrarla. Ma io recitavo come se questo Dio fosse debole e ferito, prostrato di fronte a questa ragazza normale, alla fine, anche fisicamente, mi ero inginocchiato ai suoi piedi".