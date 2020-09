Twilight: Kristen Stewart rivela "Ho scelto io Robert Pattinson"

La saga di Twilight, nata dalla penna di Stephenie Mayer e diventata una delle più famose quadrilogie cinematografiche, ha reso Kristen Stewart e Robert Pattinson le star che sono oggi, ma l'attrice ha rivelato che è stata proprio lei a scegliere l'interprete di Edward Cullen.

Robert Pattinson in una scena del film Twilight

Anche se Robert Pattinson aveva già un minimo di esperienza nel cinema, era molto nervoso il giorno della sua audizione, anche perché il ruolo di Bella era già stato assegnato a Kristen Stewart, con la quale era molto desideroso di lavorare. Quest'ultima, in un'intervista a Vanity Fair, ha svelato di essere stata lei a scegliere Robert Pattinson come suo co-protagonista:

"Beh, fondamentalmente l'ho scelto io. Abbiamo fatto un giorno di audizioni e un gruppo di ragazzi è stato provinato. Catherine Hardwicke, la regista, dopo mi ha chiesto, 'Cosa ne pensi? È una scelta così difficile. E io le ho risposto 'Mi prendi in giro !? È una scelta così ovvia!' Non avrebbe potuto essere migliore. È stato quasi perfetto".

In un'intervista con W Magazine, invece, Robert Pattinson ha raccontato di quanto fosse agitato prima della sua audizione:

"Sono volato a Los Angeles per fare un provino per un'altra produzione, sono entrato e ho rovinato tutto. Il giorno successivo è stato il momento di Twilight, ero nervoso ma poi ho pensato che non avevo nulla da perdere e quindi sono andato bene e sono stato me stesso".

Sin dal loro primo incontro, quindi, la chimica tra i due giovani attori si è subito palesata e infatti i fan della saga non potrebbero immaginare coppia diversa sul set come Bella e Edward.