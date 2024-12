Twilight batte Nosferatu: incredibile ma vero, la saga con Robert Pattinson è più fedele al canone dei vampiri

Sebbene i vampiri stiano vivendo un nuovo periodo di gloria grazie a serie televisive come Intervista col vampiro e al film di prossima uscita Nosferatu, le creature soprannaturali che bevono sangue sono senza tempo.

Il concetto di vampiro esiste da secoli nella leggenda e nella tradizione umana, con storie di queste misteriose creature che esistono nutrendosi delle essenze vitali (cioè il sangue) dei vivi, presenti in quasi tutte le culture del mondo. Ma mentre il vampiro del mito è vario e le sue regole e attribuzioni sono in gran parte dettate dalla cultura in cui si trova, nella narrativa le cose sono un po' diverse.

Per la maggior parte, i vampiri si attengono a una serie di regole simili, iniziate con la pubblicazione di Dracula di Bram Stoker nel 1897. Il romanzo è forse il più influente della narrativa sui vampiri ancora oggi e, stranamente, quando si parla dei vampiri di Dracula come standard di riferimento, potreste essere sorpresi di scoprire che i vampiri di Twilight sono molto più "accurati" di Nosferatu o persino delle creature della notte di Anne Rice.

Le regole di Bram Stoker sull'essere vampiro

Se nella narrativa i vampiri sono sempre stati associati al sangue, alla morte e a comportamenti oscuri, il romanzo di Stoker ha davvero codificato la natura di queste bestie. In Dracula, i vampiri vengono presentati più come una minaccia sessuale, cioè come creature seducenti che attirano le loro vittime. Il vampirismo è anche presentato nel libro come un contagio, nello specifico una possessione demoniaca contagiosa che può essere trasmessa dal vampiro alla sua vittima.

Questi elementi sono molto attuali per il romanzo, e colpiscono profondamente il pubblico dell'Europa vittoriana dell'epoca, in quanto i vampiri rappresentavano i pericoli del mondo reale, come le malattie (in particolare la tubercolosi e la sifilide) erano comuni assassini. Ma Dracula si spinse un po' più in là delle semplici paure sanitarie dell'epoca per rendere il vampiro un personaggio più dinamico e terrificante.

L'opera di Stoker stabilisce le "regole" dell'essere vampiro, o meglio, gli attributi vampireschi. Queste includono forza e velocità potenziate, una serie di poteri soprannaturali (tra cui il mutamento di forma e il controllo della mente) e ha introdotto l'idea che, sebbene un vampiro sia più a suo agio di notte, la luce del giorno in realtà non lo danneggia. Il sole limita solo in parte i loro poteri, in particolare il mutamento di forma.

I vampiri di Nosferatu non sono seducenti o fisicamente attraenti e non è possibile "catturare" il vampirismo nel mondo di Nosferatu, ma è la luce del giorno che ha preso piede e da allora è diventata una caratteristica distintiva dei vampiri nella fiction.

I vampiri di Twilight sono più accurati

Nella saga teen, i vampiri sono molto più vicini al Dracula di Stoker che ad altro. Sono attraenti e, grazie alla loro attrattiva, hanno una qualità seduttiva che può essere usata per attirare le vittime. Hanno anche gli attributi fisici che Stoker ha dato a Dracula, come la forza e la velocità sovrumane e persino la resistenza, per non parlare del fatto che possiedono poteri soprannaturali.

I vampiri nel mondo di Twilight mostrano una serie di doni, tra cui la capacità di leggere nel pensiero e di controllare la mente. La cosa più "accurata", tuttavia, è che la luce del sole non infastidisce i vampiri di Twilight, ma rappresenta comunque un "handicap". Mentre Dracula vedeva ridursi i suoi poteri alla luce del giorno, per i vampiri di Twilight è il loro aspetto a creare il problema. I vampiri di Twilight scintillano alla luce e questo non li indebolisce necessariamente, ma li fa sembrare, in un certo senso, dei vampiri, il che rende un po' difficile nascondersi tra gli uomini.