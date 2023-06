Twilight: la regista Catherine Hardwicke rompe il silenzio sul reboot televisivo

Cosa ne pensa Catherine Hardwicke, la regista del primo film di Twilight, della serie televisiva basata sugli stessi romanzi attualmente in sviluppo per Lionsgate?

Twilight starebbe per tornare sotto forma di serie tv, ma cosa ne pensa la regista del primo film della saga, Catherine Hardwicke, di questo nuovo progetto basato sui romanzi di Stephenie Meyer?

Era il 2008 quando usciva nelle sale di tutto il mondo il primo capitolo cinematografico di Twilight, adattamento della serie di romanzi che ha riportato in auge i vampiri nei primi anni 2000 assieme a True Blood e The Vampire Diaries (entrambe serie televisive tratte da cicli di romanzi), raccogliendo l'eredità di illustri predecessori.

Il titolo, come sappiamo, non fu esnte da critiche, ma fu comunque un grande successo mediatico e di botteghino, e ancora oggi è uno dei più celebri riferimenti della cultura pop, tanto che Lionsgate ha recentemente deciso di produrre una serie tv reboot di Twilight.

"Credo sia entusiasmante" ha commentato Catherine Hardwicke, regista del primo film di Twilight, parlando del progetto con MovieWeb "Penso che dimostri come sia una storia duratura che le persone amano rivisitare".

"Sapete, il mondo di TikTok lo ama, le generazioni di internet... Tutti lo scoprono e lo riscoprono" ha poi aggiunto "Stavo parlando con una ragazza l'altro giorno, nata l'anno in cui abbiamo realizzato il primo film di Twilight. E lei adorava la saga!".

Ma che consigli ha la veterana della saga per questa nuova produzione?

"Penso che, se non altro, con il primo film, siamo stati in grado di rendere la storia più credibile, più verosimile. Giusto un po'. Sentivi come se ci fosse qualcosa di reale alla base, e percepivi davvero la connessione tra Edward e Bella" è stata la sua riflessione "Questo potrebbe essere un modo interessante di vederla, ma ovviamente la chimica tra Edward e Bella è di importanza fondamentale".

E voi, cosa ne pensate?