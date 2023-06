Twilight, Peter Facinelli tornerebbe in una serie TV: 'Sarebbe divertente'

Se Twilight diventerà o meno una serie TV come si vociferava, e se questa avrà un cast totalmente nuovo, non è ancora dato saperlo, ma una star dei film tornerebbe volentieri nella saga: Peter Facinelli a.k.a. Carlisle Cullen.

Twilight non si dimentica

Nei mesi scorsi si è parlato di un adattamento televisivo per Twilight, ma sappiamo ancora molto poco al riguardo. Intanto, a Peter Facinelli, interprete del patriarca di casa Cullen nei film di Twilight, è stato chiesto se fosse disposto a tornare sia nella serie TV di Twilight, che in un reboot di Nurse Jackie, altro cast di cui ha fatto parte per anni.

"Sarebbe divertente tornare e rivisitare quei mondi. Sono un fan prima di ogni altra cosa" è stata la sua risposta, come riporta Variety "Se mi chiamassero, andrei subito. E se non mi chiamassero, guarderei comunque la serie. Sarei contento di vederli tornare".

"Tengo molto a entrambe le produzioni, e voglio bene al cast, ai filmmaker e i produttori di entrambi i progetti. È come essere parte di una famiglia" ha poi continuato l'attore "Twilight per me è durato sei anni, e Nurse Jackie sette, quindi quando termini di girare nei panni di quei personaggi, è davvero difficile metterli da parte e andare avanti. Ma poi, almeno potenzialmente, poter avere l'opportunità di tornare forse a vestire quei panni è davvero forte. Se così non sarà, comunque, sarò felice di fare da spettatore. Sono comunque soddisfatto così".