Twilight, Catherine Hardwicke non ricorda l'audizione di Jennifer Lawrence: 'Fin dall'inizio volevo Kristen'

Tra le attrici che hanno fatto un'audizione per il ruolo di Bella Swan in Twilight c'è anche Jennifer Lawrence, ma la regista Catherine Hardwicke non ricorda di averla vista.

Jennifer Lawrence ha rivelato di aver fatto un'audizione per il ruolo di Bella Swan nei film di Twilight, ma la regista Catherine Hardwicke ha ammesso che non ricorda di aver visto la prova dell'attrice.

La filmmaker, intervistata da Josh Horowitz nel suo podcast Happy Sad Confused, ha spiegato di non avere alcun ricordo di quasi tutte le attrici che hanno provato a ottenere la parte.

I ricordi della regista

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

Catherine Hardwicke ha parlato del casting di Twilight, a cui hanno partecipato anche Jennifer Lawrence, Lily Collins e Brie Larson. La regista ha spiegato: "Non so se sono venute davvero a incontrarmi. Non ne sono certa. Non posso garantirvelo".

Il motivo di questa situazione è ben preciso: "Fin dall'inizio ho puntato Kristen Stewart. Non appena ho visto Into the Wild ho pensato 'Penso sia lei'. Quindi forse hanno visto tutte queste altre attrici, ma io ero totalmente concentrata, pensavo 'Voglio lei'".

Twilight: ecco chi vorrebbe la regista come Bella ed Edward in un reboot

Catherine ha infatti immediatamente pensato che Kristen fosse in grado di interpretare nel migliore dei modi il personaggio, riuscendo a portarne in vita le emozioni, come la capacità di controllarsi pur avendo una certa rabbia dentro di lei e altre caratteristiche. Hardwicke ha infine sottolineato: "Aveva tutto quello che serviva e, ovviamente, il suo volto è luminoso. Con la telecamera puoi girare qualsiasi cosa ed è bellissima".