Twilight, l'autrice dei romanzi non ha mai approvato la scelta di Bella: "Io sono team lupi mannari"

Stephenie Meyer ha svelato che, a differenza della protagonista della sua saga sui vampiri, avrebbe fatto la scelta opposta perché sta dalla parte dei lupi mannari

In un'intervista rilasciata durante la celebrazione del ventesimo anniversario di Twilight al programma Good Morning America, l'autrice Stephenie Meyer ha ammesso che probabilmente non avrebbe perso la testa per Edward Cullen, il vampiro che diventa l'amore di Bella Swan nei suoi celebri romanzi.

Meyer ha spiegato che, pur vedendo alcuni parallelismi tra sé e Bella - entrambe riservate, introverse, amanti della lettura - le differenze caratteriali sono sostanziali. Bella ha opinioni e compie scelte che divergono da quelle dell'autrice, rendendo impensabile per lei scegliere un partner come Edward.

Alla domanda se si schiererebbe oggi con il lupi mannaro piuttosto che con il vampiro (abbracciando così l'amore verso il personaggio di Jacob Black), Meyer ha risposto con un'aperta preferenza verso il secondo, specificando di aver sposato nella vita reale "il ragazzo che conoscevo fin da piccola", un legame più affine al profilo di Jacob, "lo stile" che sente più vicino a sé.

L'atletico Jacob (Taylor Lautner) e la dolce Bella (Kristen Stewart) nel film Twilight: New Moon

Da che parte stanno i fan? Team Edward o Team Jacob?

Raccontando la genesi di Bella, l'autrice ha osservato che il pubblico è attratto dal personaggio perché, rispetto ad altre eroine della letteratura, Bella non è una guerriera eroica: è normale, riflessiva, legge libri, ascolta il suo mondo interiore.

Non è la prima volta che anche fan o attori esprimano il desiderio che Bella avesse scelto Jacob piuttosto che Edward. L'anno scorso, per esempio, l'attore Taylor Lautner ha condiviso un video ironico su TikTok, in cui suggeriva che, alla fine, Bella avrebbe fatto meglio a stare con Jacob.

Anche a distanza di due decenni dalla prima pubblicazione della saga, la storia d'amore centrale di Twilight continua a suscitare dibattiti: quale partner sarebbe stato "più giusto" per Bella? Meyer, oggi, sembra avere la sua risposta, allineata con quella di molti fan e in linea con la sua vita personale.

Robert Pattinson e Kristen Stewart tra i fiori in una scena di The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2

Il futuro di Twilight: i nuovi progetti in arrivo

Stephenie Meyer ha confermato che ci sono altri libri già delineati nel mondo di Twilight. Durante un'intervista, aveva rivelato di aver già tracciato la trama di un paio di volumi futuri, e che un capitolo del primo è già stato scritto. Anche se non è certa che li pubblicherà in tempi brevi - al momento preferisce concentrare la propria energia su nuovi progetti - l'esistenza di questi appunti accende la speranza tra i fan.

Intanto, è in sviluppo anche un adattamento televisivo animato: si tratta di Midnight Sun, il romanzo di Meyer pubblicato nel 2020 che racconta la storia di Twilight dal punto di vista di Edward Cullen. La serie è prodotta in collaborazione tra Netflix e Lionsgate Television, con Meyer coinvolta come produttrice esecutiva tramite la sua casa di produzione, Fickle Fish Films. Pur non avendo ancora una data ufficiale, si prevede che l'uscita possa avvenire verso la fine del 2025 o nel corso del 2026.