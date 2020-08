Twilight: dopo Midnight Sun, altri due libri della saga, dice Stephenie Meyer

La saga di Twilight potrebbe riservarci ancora sorprese? A quanto pare si, e ad anticiparlo è proprio Stephenie Meyer, che stuzzica la curiosità dei fan dicendo che dopo Midnight Sun ci sarebbero ancora un paio di libri in cantiere.

Non ha ancora fatto in tempo ad uscire in libreria Midnight Sun, l'ultimo libro appartenente alla saga di Twilight - o almeno da noi, all'estero è già disponibile -, che già si parla di nuove storie ambientate nel mondo ideato da Stephenie Meyer.

Ed è la stessa scrittrice americana a rivelarlo durante un fan event, come segnalato da Cheat Sheet.

Quando le viene chiesto se ci si possono aspettare nuovi libri, dedicati magari a dei personaggi secondari della serie come Leah Clearwater, o forse alla coppia Jacob e Renesmee, Meyer risponde: "Le storie ci sono. Sto pensando ad altri due libri ambientati in quel mondo che mi piacerebbe scrivere. Ho già le outline, e di uno ho scritto un primo capitolo, quindi so cosa c'è da fare".

Non ci vengono date altre indicazioni su quali potrebbero essere i protagonisti delle nuove storie, ma stando a quanto dichiarato in precedenza dall'autrice, sappiamo già che non saranno scritti dal punto di vista di Edward.

"Se dovessi tornare nel mondo dei Cullen, probabilmente lo farei dal punto di vista di Renesmee" spiegava solo pochi giorni fa al Daily Telegraph "Non riscriverò altri libri dal punto di Edward. Lui mi mette troppa ansia".

E voi che ne pensate? Vorreste leggere ancora sul mondo Twilight? E chi vorreste vedere al centro delle vicende?