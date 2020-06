Twilight: l'autrice anticipa che Midnight Sun riempirà i passaggi a vuoto della storia originale

Midnight Sun verrà pubblicato in agosto e Stephenie Meyer ha svelato che tra le pagine ci saranno dei momenti inediti rispetto a quanto raccontato in Twilight.

Il romanzo racconterà infatti nuovamente l'inizio della storia d'amore di Bella ed Edward, questa volta dalla prospettiva del vampiro che incontra la teenager e si innamora di lei nonostante sia un'umana.

Stephenie Meyer, parlando dell'arrivo di Midnight Sun, ha confermato che cercherà di riempire dei passaggi a vuoto presenti nella saga originale.

La scrittrice ha raccontato: "L'ispirazione, 13 anni fa, era semplicemente di rendersi conto che Twilight era molto più entusiasmante dalla prospettiva della persona che, sapete, stava sognando di compiere un omicidio, ma poi è passato il tempo, ho realizzato altri progetti. L'ho ripreso in mano più volte in tempi diversi, ma penso che il vero motivo per cui sono tornata a lavorarci fosse che quando ho scritto qualche anno fa questa piccola versione di Twilight in cui si scambiavano i ruoli per il decimo anniversario, ho potuto semplicemente separare i personaggi da quelli del film, penso che si fosse un po' confusa la sensazione perché gli attori erano nella mia testa. Quando ho potuto farlo e usare una nuova ambientazione, allora ho potuto tornare a sviluppare la storia e ho anche scritto quel piccolo pezzo mancante dalla radura che mi ha sempre fatto impazzire".

Stephenie ha aggiunto: "Quando ho scritto Twilight ho iniziato da quello che ora è il tredicesimo capitolo e quindi avevo solo questa scena. Poi ho iniziato a scrivere per arrivare a quel momento, fermandomi ovviamente alla fine del dodicesimo capitolo, ma c'è questo pezzo mancante e mi aspettavo semplicemente che un editor mi dicesse a un certo punto 'cosa è accaduto qui? Perché non hai riempito questo buco nella storia? Perché non c'è qualcosa?. E nessuno lo ha fatto e quindi ho pensato che non fosse importante, ma mi ha infastidito fino ad adesso. Scrivere quel passaggio mi ha entusiasmata come se avessi dovuto andare e finirlo. Dovevo farlo".