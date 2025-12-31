Twilight, gli attori rivelano una celebre scena che tutto il cast ha odiato girare: "Faceva troppo freddo"

C'è una celebre scena in Twilight che è stata un incubo per il cast: freddo intenso, pioggia incessante e trucco rovinato. Ashley Greene, Peter Facinelli e Jackson Rathbone raccontano i retroscena di un momento iconico che i fan adorano.

Quando pensiamo a Twilight, immaginiamo vampiri eleganti e momenti romantici sotto la pioggia. Tuttavia, il dietro le quinte della celebre scena del baseball con i Cullen racconta una storia completamente diversa: freddo pungente, trucco sciolto e attori alle prese con un'attività sportiva per la quale nessuno era davvero preparato.

Il gelo dietro l'iconico match in Twilight

La saga di Twilight ha conquistato schiere di fan con Kristen Stewart e Robert Pattinson presi nella loro travagliata storia d'amore, e tra le tante scene divenute famose della saga, c'è la scena del baseball in cui i Cullen tentano un'attività del tutto banale durante un temporale.

Twilight, la scena della partita di baseball

Ashley Greene, interprete di Alice Cullen, ha confessato: "Abbiamo odiato girare quella scena. Ci piace il risultato finale, è una delle mie preferite, ma faceva un freddo assurdo. Nessuna tenda per scaldarci, pioveva gelido e i nostri volti si scioglievano".

Anche Peter Facinelli, alias Carlisle, ricorda con ironia le difficoltà del set: "Era il primo giorno di riprese. Abbiamo girato per due o tre giorni sotto la pioggia, il trucco colava. Tornavamo a casa ogni sera pensando: "Nessuno vedrà questo film, sembriamo orribili." E ci sbagliavamo". La scena, ambientata durante un temporale, era stata pensata per coprire i suoni dei colpi di palla, ma il risultato per il cast fu un'esperienza quasi masochistica, con condizioni climatiche e fisiche estreme a mettere alla prova la pazienza di tutti.

Attori alle prese con il baseball

Il lato più curioso della scena riguarda l'abilità dei protagonisti con la palla da baseball. Greene ammette candidamente: "Ho mentito dicendo di saper giocare a baseball per ottenere il ruolo. In realtà non l'avevo mai fatto. Quando mi hanno scoperto, si sono resi conto che proprio non sapevo giocare". Nonostante l'improvvisazione e la mancanza di esperienza, la sequenza è diventata iconica, celebrata dai fan per il suo equilibrio tra azione, comicità e surreale normalità dei Cullen.

Una locandina di Twilight

Jackson Rathbone, interprete di Jasper, ha contribuito con la sua esperienza e ironia, mentre il resto del cast ha condiviso momenti di divertimento e frustrazione, trasformando un set estenuante in un'esperienza collettiva memorabile.

La scena del baseball rimane oggi una delle più amate di Twilight (2008), nonostante le difficoltà raccontate dagli attori. Ha aiutato a consolidare il successo globale della saga, che ha incassato oltre 3,36 miliardi di dollari e lanciato le carriere di Robert Pattinson e Kristen Stewart, oggi affermati protagonisti di Hollywood. Questo dietro le quinte ci ricorda che, dietro ogni momento, anche il più iconico, ci sono ore di fatica, imprevisti e storie che i fan non vedranno mai sullo schermo.