Twilight, Anna Kendrick: "Girare il film è stato come essere ostaggi"

Anna Kendrick non ha gradito l'esperienza sul set di Twilight, soprattutto per quanto riguardava la situazione metereologica, tanto da paragonarla al trauma vissuto da un gruppo di ostaggi.

Il franchise Twilight si è rivelato un fenomeno pop senza precedenti, ma per Anna Kendrick girare il film è stato come essere ostaggi. La Kendrick, che interpreta Jessica, amica di Bella (Kristen Stewart), non deve essersi divertita troppo sul set a giudicare da come descrive l'esperienza.

Robert Pattinson e Kristen Stewart sul set del film Twilight

"Abbiamo girato il primo film a Portland, Oregon, sentivo un freddo incredibile" ricorda Anna Kendrick. "Ricordo le mie Converse completamente bagnate mentre pensavo, 'Sto lavorando con un gruppo di persone fantastiche e sono sicura che in una situazione diversa saremmo amici, ma adesso vorrei solo uccidere qualcuno'. Però un certo legame lo abbiamo sviluppato. C'era qualcosa tra di noi, come quando condividi un trauma. Come le persone che sopravvivono dopo essere stati ostaggi, è un legame che dura tutta la vita".

La situazione metereologica disagevole ha reso il set di Twilight una specie di incubo per Anna Kendrick, e per le sue costar. La fredda cittadina di Portland, nei film, emula Forks, Washington, dove l'azione è ambientata e dove si sviluppa l'amore tra l'umana Bella (Kristen Stewart) e il vampiro Edward (Robert Pattinson). Nel primo romanzo della saga Bella si lamenta spesso del freddo di Fork, sentimento condiviso da Anna Kendrick soprattutto per quanto riguarda le numerose scene in esterni.

