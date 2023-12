Tutti tranne te, Glen Powell è quasi morto nella scena sulla scogliera: 'Mi sono spogliato troppo in fretta'

Glen Powell non si è certo risparmiato nella romcom Tutti tranne te, mostrandosi senza vestiti spesso e volentieri. Ma c'è una scena in cui ha rischiato di rimanerci, quella ambientata in cima a una scogliera in cui la co-protagonista Sydney Sweeney tira fuori un grosso ragno dall'interno dei suoi pantaloncini.

Tutti tranne te, Glen Powell e Sydney Sweeney in un momento romantico

"Devi solo afferrarli e strapparli", ha spiegato Glen Powell a Variety alla premiere newyorkese di Tutti tranne te, riferendosi al momento in cui si spoglia freneticamente davanti a Sweeney. "Sai che quel giorno di riprese non sembrerai un figo, quindi devi solo accettarlo."

L'attore ha poi proseguito: "Anche togliersi i vestiti in fretta sopra una una scogliera non è sicuro. Nessuno parla di questi problemi di sicurezza sul set, dove sono quasi morto cadendo da un dirupo per essermi tolto i i pantaloni troppo in fretta. Ma è una scena davvero divertente, quindi ne è valsa la pena".

Gli incidenti sul set

Glen Powell non è stato la sola vittima di questi piccoli incidenti occorsi sul set dell'avventurosa romcom Tutti tranne te. Anche la costar Sydney Sweeney ha avuto la sua buona dose di imrevisti quando è stata morsa da un ragno.

"Il ragno della scena con Glen mi ha morso sul serio. E poi dovevamo girare la parte in cui Glen che si china e io controllo per vedere se ci sono altri ragni. L'abbiamo ripetuta per mezza giornata, ormai io e Glen siamo diventati intimi".

Tutti tranne te segue i "nemici" Bea (Sweeney) e Ben (Powell), costretti a riunirsi per partecipare a un matrimonio in Australia e costretti per motivi personali a fingersi la coppia perfetta.

L'uscita italiana di Tutti tranne te è fissata per il 25 gennaio.