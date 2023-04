Sydney Sweeney e Gen Powell flirtano davanti al pubblico del CinemaCon 2023: "Adoro quando mi chiama Top Gun"

Protagonisti del film Anyone But You, Glen Powell e Sydney Sweeney hanno deliziato il pubblico con la loro grande alchimia, rendendosi protagonisti di un quasi flirt.

Tra i film presentati in occasione del CinemaCon di Las Vegas c'è stato spazio anche per Anyone But You, commedia romantica scritta e diretta da Will Gluck con protagonisti Glen Powell e Sydney Sweeney. I due hanno mostrato grande alchimia e hanno flirtato davanti al pubblico.

Sydney Sweeney e Glen Powell: è nata una coppia?

"Le riprese del film si sono concluse poche ore fa a Sydney, in Australia, ma ci tenevamo ad essere qui di persona e parlarne con voi" ha esclamato Sydney. "Ci piace guardarci sul grande schermo" ha dichiarato un sornione Glen Powell che ha scatenato la risposta dell'attrice: "Oh, smettila Top Gun". Glen ha prontamente detto: "Adoro quando mi chiama così".

"In ogni caso, come potete immaginare, il film parla di due persone che si odiano. Il personaggio di Sydney è un vero incubo" ha detto Glen. "E il suo invece è un vero stronzo" ha risposto l'attrice.

** Quello che sappiamo su Anyone But You

Lo script originale del film è stato scritto da Ilana Wolpert e Will Gluck sta riscrivendo la sceneggiatura.

Sydney Sweeney sarà coinvolta anche come produttrice tramite la sua Fifty-Fifty Films, in collaborazione con Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Gluck, la cui Olive Bridge Entertainment ha un accordo con Sony.

Gluck ha diretto commedie di successo come Easy Girl e Friends With Benefits, e tra i suoi progetti in fase di sviluppo ci sono l'action comedy End of the World, Just Dance, e Move On. Al momento non è ancora stata fissata una data di uscita per Anyone But You.