Glen Powell e Sydney Sweeney svelano come sfruttare i gossip abbia aiutato la promozione di Tutti tranne te

Glen Powell e Sydney Sweeney hanno parlato apertamente del modo in cui hanno sfruttato i gossip riguardanti un presunto flirt tra loro per promuovere la commedia Tutti tranne te.

La strategia sembra essersi rivelata efficace, con un incasso arrivato a quota 219 milioni di dollari in tutto il mondo.

La spiegazione dei protagonisti

Tutti tranne te, Glen Powell e Sydney Sweeney in un momento romantico

In un'intervista rilasciata a The New York Times, Glen Powell ha dichiarato: "Le due cose che devi usare per vendere una commedia romantica sono il divertimento e la chimica. Io e Sydney Sweeney ci divertiamo moltissimo insieme e il nostro feeling non richiede sforzi. Quello è ciò che le persone vogliono sullo schermo e fuori, e alle volte devi semplicemente sfruttarlo un po'... E ha funzionato in modo meraviglioso. Sydney è davvero intelligente".

L'attrice, tramite la sua Fifty-Fifty Films è stata infatti coinvolta anche come produttrice e durante l'ideazione della campagna marketing ideata dalla Sony per Tutti tranne te, condividendo costantemente le sue idee. Sydney ha ammesso che voleva assicurarsi di far parlare il pubblico del film, essendo gli spettatori l'elemento più importante.

Sydney Sweeney: i migliori film e serie dell'attrice che sta per conquistare Hollywood

La commedia di successo

Il film diretto da Will Gluck, co-sceneggiatore insieme a Ilana Wolpert della commedia, si è rivelato un successo e da tempo si parla di un possibile sequel.

Nel cast c'erano anche Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Darren Barnet e Rachel Griffiths.

Nella commedia Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un fantastico primo appuntamento qualcosa accade che spegne la loro attrazione, fino a quando si ritrovano inaspettatamente insieme a un matrimonio in Australia, dove fanno quello che ogni altro adulto maturo farebbe: fingere di avere una relazione.