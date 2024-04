Sydney Sweeney liquida la produttrice convinta che non sia carina e che non sappia recitare: 'Che tristezza'

Sydney Sweeney è finita nel mirino della produttrice Carol Baum, che la scorsa settimana si è scagliata contro l'attrice nel corso di un evento al quale ha partecipato insieme alla critica cinematografica del New York Times Janet Maslin.

Tutti tranne te, Glen Powell e Sydney Sweeney in un momento romantico

Secondo Baum, Sweeney non è bella e non sa nemmeno recitare:"C'è un'attrice che tutti amano adesso: Sydney Sweeney. Io non capisco Sydney Sweeney. Stavo guardando sull'aereo il film di Sydney Sweeney [Tutti tranne te] perché volevo guardarlo. Volevo sapere chi è lei e perché tutti ne parlano. Ho visto questo film inguardabile, mi dispiace per le persone che amano questa commedia romantica in cui si odiano l'un l'altro". Carol Baum è una professoressa a contratto della University of Southern California e ha dichiarato di aver affrontato l'argomento anche con i propri studenti:"Ho detto alla mia classe 'Spiegatemi questa ragazza. Non è carina, non sa recitare. Perché è così popolare?'. Nessuno aveva una risposta. Ma poi è stata posta una domanda:'Se poteste fare il vostro film perché lei è nel cast, lo fareste?'. È una domanda molto difficile a cui rispondere perché tutti vogliamo fare film e chi rinuncia a questa possibilità? Nessuno che io conosca".

La risposta di Sydney Sweeney

Attraverso una nota condivisa da un rappresentante di Sweeney, l'attrice ha risposto con durezza alle parole di Baum:"Che tristezza che una donna nella posizione di condividere la sua competenza e la sua esperienza scelga invece di attaccare un'altra donna. Se questo è ciò che ha imparato nei decenni passati all'interno dell'industria e ritiene appropriato insegnare ai suoi studenti, è vergognoso. Disprezzare ingiustamente una collega produttrice dice molto del carattere della signora Baum". Sydney Sweeney ha recitato nella commedia romantica disponibile su Netflix al fianco di Glen Powell, per la regia di Will Gluck.

Carol Baum è una produttrice di lunga data a Hollywood, che ha lavorato a film come Inseparabili, Il padre della sposa e Buffy l'ammazzavampiri.