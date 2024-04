Tutti tranne te in blu-ray, la recensione: il video ideale per una commedia romantica di successo

Ci sono ancora commedie romantiche divertenti e intelligenti, nelle quali tutto sembra incastrato a dovere, dall'alchimia degli interpreti alla stuzzicante e tormentata storia d'amore, dalle risate al momento giusto alle splendide location. E non a caso vengono premiate anche dal pubblico. È il caso di Tutti tranne te, film diretto da Will Gluck che ha raccolto ben 6 milioni al botteghino italiano, grazie anche alla verve dei due protagonisti, Sydney Sweeney e Glen Powell.

I due interpretano Ben e Bea, protagonisti di un brevissimo incontro molto romantico finito poi con un clamoroso equivoco che li porterà a detestarsi a vicenda. Tempo dopo però si ritrovano sullo stesso aereo diretto in Australia, entrambi invitati a un matrimonio. Ma visto che i genitori di Bea vogliono approfittarne per farla ritornare insieme all'ex Jonathan, lei utilizzerà Ben come finto fidanzato per far deragliare il piano. Adesso Tutti tranne te è uscita anche in homevideo, con un blu-ray targato Eagle Pictures che come vedremo in questa recensione presenta un prodotto perfetto per apprezzare le atmosfere della commedia romantica, nonostante un reparto extra un po' sottotono.

Video perfetto per una rom-com: colori caldi e tanta pelle esposta

Perché parliamo di un prodotto ideale per il genere di film? Per il semplice motivo che sul fronte video il blu-ray targato Eagle di Tutti tranne te è la perfetta riproduzione della più classica delle commedie romantiche. La fotografia calda è accompagnata da un contrasto ben calibrato che esalta i colori vibranti e una tonalità molto ricca e rende il quadro sempre molto esuberante. Questo look, oltre a rendere confortevoli gli interni, rende incredibilmente romantici gli esterni soleggiati (grazie anche alla splendida location) e suggestive le scene notturne.

Ma non solo, perché abbinato a un ottimo livello di dettaglio, questo look fa si che ogni occasione o incidente nei quali i protagonisti si denudano, consente di ammirare una definizione dei corpi e una naturalezza della pelle davvero da primato. Il quadro, proprio per queste caratteristiche visive, è sempre nitido, senza mai sfociare nell'artificiosità, e soprattutto privo di sbavature.

Audio frizzante con tanto brio

Sul fronte audio troviamo le tracce DTS-HD Master Audio 5.1 sia per l'italiano che per l'originale inglese. Non siamo certo di fronte a un film d'azione, ma ci sono diverse sequenze piuttosto movimentate nelle quali il reparto sfoggia una buona qualità con un'attività surround ricca di brio e qualche intervento del sub. Una buona energia è presente anche nel rumore delle onde e del vento e in genere in un'ambienza che si rivela frizzante e piacevole. Anche la resa della colonna sonora è calda e avvolgente, mentre i dialoghi sono puliti e dal buon timbro. Un audio non esplosivo, ma perfettamente aderente alle atmosfere di un film di questo genere.

Extra divertenti ma troppo pochi

Dove l'edizione perde qualche punto è nel reparto extra, che contiene meno di 20 minuti di contributi, anche se qualche featurette è piuttosto divertente. Si parte con Lui ha detto che lei ha detto (4') con curiosità sui due protagonisti, quindi Tutti in Australia (4') sulla straordinaria location. A seguire Errori e bloopers (3') con alcuni momenti divertenti sul set, poi tre scene eliminate (in tutto quasi 2 minuti). Per chiudere la sezione materiale marketing (in tutto 3' e mezzo) che contiene due contributi: Frasi da rimorchio ASMR, con Sydney Sweeney e Glen Powell che si sussurrano cose spiritose in un microfono, e Spuntini australiani sul cibo del posto.