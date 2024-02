Tutti tranne te avrà un sequel? La risposta di Sydney Sweeney

La star di Tutti tranne te, Sydney Sweeney, ha parlato della possibilità di un sequel del suo ultimo film. La commedia romantica diretta da Will Gluck vedeva la star di Madame Web in coppia con Glen Powell, mentre i due fingevano di essere una coppia per placare la tensione durante un matrimonio a Sydney, in Australia. Il film è diventato una delle commedie di maggior incasso del 2023, con oltre 172,3 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 25 milioni di dollari.

Durante un'intervista rilasciata a E! in occasione della première di Madame Web, a Sweeney è stato chiesto se ci fossero progetti per un sequel di Tutti tranne te. Ecco cosa ha detto l'attrice: "Non posso rivelare tutti i miei segreti. Ma Glen e io... voglio dire, ho parlato con lui stamattina. Stiamo parlando di alcune cose. Non si sa mai, bisogna aspettare e vedere".

Il successo del film

Sebbene non sia chiaro di cosa abbiano discusso esattamente Powell e Sweeney, sarebbe plausibile pensare che un sequel di Tutti tranne te sia in cantiere. Nonostante un'apertura lenta nel fine settimana del 22 dicembre, il film è diventato un successo straordinario per la Sony, accumulando sempre più soldi in ogni fine settimana successivo alla sua uscita, superando le aspettative e battendo record impressionanti al botteghino. Il film è stato ripubblicato per San Valentino, con materiale aggiuntivo e un'introduzione di Powell e Sweeney. Qui potete leggere la nostra recensione di Tutti tranne te.