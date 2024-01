Tutti tranne te supera i 100 milioni, Glen Powell: 'Snobbare le rom-com è stupido'

Con Tutti tranne te, che ha trionfato al botteghino, e il suo film, Hit Man, diretto da di Richard Linklater e in arrivo su Netflix, Glen Powell è diventato il re del della commedia romantica, genere che viene spesso sminuito da alcuni componenti del settore.

Durante un'intervista con Variety al Sundance Film Festival in occasione dell'uscita di Hit Man, Powell ha celebrato il suo ruolo in Tutti tranne te, film che ha superato la soglia dei 100 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 25 milioni, difendendo il genere svalutato della rom-com.

Ecco cosa ha detto l'attore: "Almeno per quanto mi riguarda, sono sempre stato un fan dei film in generale e trovo sempre sciocco quando certi attori sminuiscono certi generi come le rom-com. Nella sua migliore esecuzione, dà al pubblico una tale gioia e un tale divertimento, e come attore hai la possibilità di interpretare un sacco di ruoli. Disprezzare un genere e guardarlo dall'alto in basso è un po' sciocco", ha dichiarato Powell ad Angelique Jackson di Variety.

"Per me, con Tutti tranne te è stato un vero piacere vedere il pubblico ballare fuori dal cinema e vederli così allegri dopo aver visto il film", ha continuato. "Vedere gli incassi continuare a crescere, è stata una bella lezione: a volte i generi che sono stati dimenticati sono quelli che il pubblico desidera di più". Qui potete leggere la nostra recensione di Tutti tranne te.

Tutti tranne te, Glen Powell è quasi morto nella scena sulla scogliera: "Mi sono spogliato troppo in fretta"

Hit Man

Hit Man è un'altra commedia romantica che vede come protagonista Powell, che ha anche co-scritto con Linklater. Basato su una storia vera, vede Powell nei panni di un agente di polizia di Houston che si finge un sicario per arrestare chi cerca di ingaggiarlo. Le cose si complicano quando deve salvare una donna in difficoltà e finisce per innamorarsi di lei. Adria Arjona interpreta il ruolo dell'assistente di Powell nel film.

"È una gran lavoratrice e ha talento", ha detto Powell della sua co-protagonista di Hit Man. "Ricordo che stavamo valutando chi avrebbe dovuto interpretare il ruolo,non avevamo in mente nessuno quando lo stavamo scrivendo, ma sapevamo che era l'asse portante di tutto. Bisognava avere una magia speciale e Adria ce l'ha davvero".

Per Powell e Linklater, Hit Man rappresenta l'ultima collaborazione dopo il loro amato lavoro in Tutti vogliono qualcosa. "C'è tanta fiducia tra noi", ha detto l'attore a proposito del rapporto con il regista.

Intanto prima del Sundance Film Festival si è diffusa la notizia che la Paramount sta sviluppando un terzo film di Top Gun, che riunirà Powell con Tom Cruise e Miles Teller. Powell ha da poco commentato la notizia del suo possibile ritorno nel sequel.