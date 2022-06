Tulsa King: Sylvester Stallone è un mafioso nel trailer della serie

Domenica 13 novembre debutterà sugli schermi americani di Paramount+ la serie Tulsa King e il video mostra il protagonista Sylvester Stallone cercare di adattarsi alla sua nuova vita.

Nel filmato il protagonista spiega infatti di aver sempre voluto diventare un gangster, ma la sua situazione appare piuttosto complicata dopo molti anni trascorsi in prigione.

Tulsa King racconterà ciò che accade quando il protagonista interpretato da Sylvester Stallone esce dal carcere dopo 25 anni e viene costretto dal suo boss mafioso ad andarsene da New York con destinazione Tulsa, Oklahoma. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non tenere in considerazione i suoi interessi, Dwight si costruisce lentamente un gruppo di improbabili alleati per stabilire un nuovo impero in un luogo che per lui è totalmente sconosciuto.

Nel cast ci saranno anche Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, e Jay Will.

Taylor Sheridan, co-creatore e produttore di Yellowstone, sarà il produttore esecutivo della serie, mentre Terence Winter, già nel team di titoli cult come I Soprano e Boardwalk Empire, sarà lo showrunner.