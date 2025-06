Tulsa King: Samuel L. Jackson sarà il protagonista di uno spin-off dopo il successo della serie Paramount+

Secondo quanto riportato da Variety, Paramount+ sarebbe attualmente al lavoro per sviluppare uno spin-off di Tulsa King, la serie di successo con Sylvester Stallone. Protagonista dello spin-off sarà Samuel L. Jackson, il quale ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo.

Il progetto, attualmente intitolato NOLA King, sarà preceduto da un'apparizione come guest star di Jackson nell'imminente terza stagione di Tulsa King di Taylor Sheridan. I dettagli esatti sulla nuova serie non sono stati resi noti, a parte il fatto che Jackson interpreterà un personaggio simile a quello di Stallone nella serie principale.

Dave Erickson, che attualmente lavora con Sheridan in Tulsa King e Mayor of Kingstown, sarà autore, showrunner e produttore esecutivo di NOLA King. Sheridan sarà anche produttore esecutivo, così come David C. Glasser dei 101 Studios. MTV Entertainment Studios produrrà lo spin-off.

Cosa sappiamo della terza stagione di Tulsa King

Tulsa King; un primo piano di Sylvester Stallone

La terza stagione di Tulsa King è attualmente in produzione ad Atlanta e in Oklahoma. Stallone interpreta Dwight "The General" Manfredi, un mafioso di New York che viene esiliato in Oklahoma dalla sua ex famiglia dopo aver scontato 25 anni di prigione. Una volta lì, si afferma rapidamente nella malavita e costruisce la sua banda.

Tulsa King 2: un primo piano di Neal McDonough

Recentemente, Kevin Pollack si è unito al cast come series regular nei panni dell'agente speciale Musso, descritto come "un agente dell'FBI sempre pronto a combattere".

L'attore, apprezzato recentemente ne La fantastica signora Maisel, si è unito al protagonista della serie, Stallone, e agli altri membri del cast della terza stagione: Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike "Cash Flo" Walden, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund e Dana Delany.