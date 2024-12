Tulsa King 3, tutto quello che sappiamo sulla terza stagione con Sylvester Stallone

Tulsa King, la serie prodotta da Taylor Sheridan, è stata grande un successo per Paramount+ e, con la fine di Yellowstone, il suo ritorno dello show ambientato in Oklahoma per il terzo anno di fila è sicuramente una buona notizia. L'occasione è quella giusta per dare un'occhiata a ciò che Sylvester Stallone e la sua banda di criminali si inventeranno quest'anno.

Nonostante manchi ancora un rinnovo ufficiale, è quasi certo che Tulsa King tornerà per una terza stagione, grazie a Stallone, che sta continuando a sponsorizzarla sui suoi canali social.

Con i numeri da record della première della seconda stagione, l'attore ha scritto infatti su Instagram: "Sono euforico e orgoglioso del nostro cast perché il nostro show è aumentato del 75% rispetto all'anno scorso, il che è inaudito, e la seconda stagione ha ottenuto un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes! Inoltre, è il secondo show più visto al mondo su tutti i servizi di streaming! Grazie mille. Al momento stiamo lavorando alla terza stagione".

Stallone vuole altre due stagioni di Tulsa King

Il mese scorso Deadline ha riportato che la star della serie stava negoziando un nuovo prolungamento del contratto che avrebbe riportato l'icona di Rocky e Rambo a Tulsa nel ruolo di Dwight Manfredi. Secondo quanto riferito, l'accordo prevede un aumento di stipendio per Stallone che raddoppierebbe la sua paga per episodio da 750.000 a 1,5 milioni di dollari. Ciò equivale a circa quindici milioni di dollari a stagione, se si mantiene il numero di dieci episodi della seconda stagione.

A questo punto sembra lecito ipotizzare che Tulsa King si concluderà con la quarta stagione. tuttavia, con i recenti problemi di produzione di Yellowstone, che hanno portato la quinta stagione a diventare l'ultima per lo show, Taylor Sheridan e la Paramount potrebbero preparare in anticipo il loro finale per Tulsa King.

Oppure, potrebbero procedere due anni alla volta e rivedere il contratto di Stallone. L'attore avrà superato gli 80 anni alla quarta stagione di Tulsa King e potrebbe non voler continuare a recitare nella serie, quindi il piano potrebbe rappresentare un'opportunità per creare spin-off o espansioni al di là del coinvolgimento di Stallone.

Chi ha rapito Dwight?

Negli ultimi istanti del finale, il personaggio di Stallone cade in un'imboscata quando una squadra di mercenari arriva a casa di Margaret Deveraux (Dana Delaney) e lo rapisce. Seduti a un tavolo per gli interrogatori, gli invisibili rapitori dicono a Dwight che ora lavora per loro, senza rivelare la loro identità.

Potrebbe trattarsi di un'altra organizzazione criminale? Potrebbe essere il governo degli Stati Uniti guidato dall'ex amante di Dwight? Oppure potrebbe trattarsi di Bill e della mafia di Kansas City? Questo sarà l'interrogativo più grande della terza stagione.

Possiamo aspettarci il ritorno della maggior parte del cast, tra cui Garrett Hedlund nel ruolo di Mitch Keller, Andrea Savage nel ruolo di Stacy Beale, Jay Will nel ruolo di Tyson, Martin Starr nel ruolo di Bodhi, Max Casella nel ruolo di Armand Truisi, Dana Delaney nel ruolo di Margaret, oltre a Frank Grillo e Neal McDonough. La seconda stagione ha visto Annabella Sciorra e Tatiana Zappardino in ruoli più consistenti, che potrebbero proseguire nella terza stagione. Resta da vedere quali nuovi attori potrebbero unirsi al cast.