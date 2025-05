Tulsa King: un celebre volto de La fantastica signora Maisel si unisce al cast della terza stagione

Kevin Pollak si è unito al cast della terza stagione di Tulsa King, serie di successo su Paramount+ che vede protagonista assoluto un inedito Sylvester Stallone nel suo primo ruolo televisivo in carriera.

La terza stagione della serie è entrata in produzione lo scorso marzo ad Atlanta e in Oklahoma. Pollak avrà un ruolo da regular nei panni dell'agente speciale Musso, descritto come "un agente dell'FBI sempre pronto a combattere".

L'attore, apprezzato recentemente ne La fantastica signora Maisel, si è unito al protagonista della serie, Stallone, e agli altri membri del cast della terza stagione: Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike "Cash Flo" Walden, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund e Dana Delany.

Dove abbiamo già visto Kevin Pollack: un comico leggendario

Kevin Pollak in una scena del film FBI: Protezione testimoni 2

"Sono stato un ammiratore di Sly per tutta la sua carriera e non potrei essere più entusiasta di far parte di questo cast stellare e di questa straordinaria produzione", ha dichiarato l'attore a proposito del suo ingresso nel cast della serie Paramount+.

Tulsa King: Sylvester Stallone in un confronto con la mafia

Pollak è un attore e stand up comedian di grande successo, già classificato come uno dei 100 migliori comici di tutti i tempi da Comedy Central. In televisione è noto soprattutto per il ruolo di Moishe nella serie di successo di Amazon La fantastica signora Maisel, durata cinque stagioni.

I suoi altri ruoli comici includono film come Willow, Due irresistibili brontoloni e il suo sequel That's Amore - Due improbabili seduttori, senza contare FBI: Protezione testimoni e il suo sequel. Nella sua carriera Pollak ha avuto anche diversi ruoli drammatici di rilievo, tra cui la partecipazione a Casinò di Martin Scorsese e a film come Codice d'onore e I soliti sospetti.