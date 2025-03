Tulsa King: iniziate le riprese della stagione 3 della serie con star Sylvester Stallone

Tulsa King ritornerà ufficialmente per la Stagione 3 condividendo una foto dal set dei nuovi episodi della serie con star Sylvester Stallone.

Da alcuni mesi si stavano aggiungendo degli interpreti al cast e il lavoro sul set è iniziato pochi giorni fa ad Atlanta e in Oklahoma.

Il team al lavoro su Tulsa King 3

La nuova stagione di Tulsa King avrà come showrunner Dave Erickson, già autore, produttore esecutivo e showrunner di Mayor of Kingstown, un'altra serie prodotta da Taylor Sheridan.

Nel mese di novembre Sylvester Stallone ha stretto un accordo con la produzione dello show targato Paramount+ che prevede il suo coinvolgimento in due stagioni e un importante aumento nel suo compenso. Le riprese della stagione 4 dovrebbero svolgersi subito dopo la conclusione del lavoro sulla 3.

Cosa racconta la serie

Tulsa King racconta la storia di Dwight 'il generale' Manfredi (Sylvester Stallone) mentre si ritrova a ricostruire il suo impero a Tulsa.

La prima foto dal set di Tulsa King 3

Nella seconda stagione, Dwight (Stallone) e la sua banda continuano a costruire e a difendere il loro impero in crescita a Tulsa, ma proprio quando riescono ad ingranare si rendono conto di non essere gli unici a volersi imporre. Con le minacce incombenti della mafia di Kansas City e di un potente uomo d'affari locale, Dwight deve lottare per tenere al sicuro la sua famiglia e il suo gruppo e allo stesso tempo occuparsi di tutti i suoi affari. Il protagonista, inoltre, ha ancora delle questioni in sospeso a New York da risolvere.

Nel cast ci sono anche Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund e Dana Delany.

Il primo episodio della seconda stagione dello show è stato visto da oltre 21 milioni di spettatori in tutto il mondo e ha stabilito un nuovo record per Paramount+ come l'anteprima globale più vista nella storia della piattaforma.

Tulsa King è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios. I produttori esecutivi sono Taylor Sheridan, Sylvester Stallone, Dave Erickson, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Braden Aftergood, Jim McKay, Sheri Elwood, Ildy Modrovich e Keith Cox. Erickson è anche showrunner. Sono disponibili su Paramount+ altri contenuti firmati Sheridan tra cui Landman, 1923, Lioness, Mayor of Kingstown, 1883 e Lawmen: Bass Reeves.