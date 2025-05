True Detective torna in TV: da stasera su Cielo viaggio a ritroso nella serie, da Night Country alle origini

Jodie Foster apre le danze: da stasera doppio episodio di True Detective ogni settimana in chiaro su Cielo. Poi le stagioni cult con McConaughey, Harrelson, Farrell e Ali.

A partire da questa sera, mercoledì 21 maggio, Cielo porta in chiaro una delle serie più amate e inquietanti del panorama HBO: True Detective. Ogni mercoledì, alle 21.15, doppio episodio in prima serata per ripercorrere l'intera antologia crime che ha ridefinito il genere.

Si comincia con True Detective: Night Country, il gelo dell'anima

True Detective: Night Country

La prima ad arrivare sarà l'ultima: True Detective: Night Country, la quarta stagione scritta e diretta da Issa López, andrà in onda da stasera fino al 4 giugno. Un thriller gelido e viscerale, ambientato nella notte polare dell'Alaska, dove Jodie Foster e Kali Reis danno vita a due detective profondamente segnate da colpe e misteri.

Foster, premiata con Emmy e Golden Globe per il ruolo della glaciale Liz Danvers, guida un'indagine su otto scienziati scomparsi nel nulla, tra orsi sbranati e rituali inquietanti. Ma è l'incontro con l'agente Navarro (Kali Reis) a spalancare la porta a un passato mai sepolto. Atmosfere gotiche, misticismo e tensione: Night Country è un viaggio nelle tenebre dell'animo umano, in un ambiente ostile che diventa esso stesso protagonista.

Tornano i casi cult firmati Nic Pizzolatto

Matthew McConaughey e Woody Harrelson

Dal 11 giugno, invece, largo alla maratona delle prime tre stagioni di True Detective, nate dalla penna di Nic Pizzolatto. Si parte con la prima stagione e l'indimenticabile duo Cohle-Hart, interpretato da Matthew McConaughey e Woody Harrelson: un'indagine che scava nelle paludi della Louisiana e nell'abisso delle loro coscienze.

Poi sarà il turno della stagione 2, ambientata in California tra politica corrotta e crimini efferati, con Colin Farrell, Rachel McAdams e Vince Vaughn. Chiude la rassegna la terza stagione, ambientata tra Ozark e decenni di silenzi, con un superbo Mahershala Ali nei panni del detective Wayne Hays.

True Detective su Cielo: un'occasione imperdibile per gli appassionati del crime

Quattro stagioni, quattro atmosfere, quattro anime di un'antologia che ha saputo rinnovarsi senza mai tradirsi. Che siate nuovi spettatori o nostalgici delle prime visioni, l'appuntamento su Cielo è imperdibile: da mercoledì 21 maggio al 27 agosto 2025, il mistero è servito.