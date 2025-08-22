True Detective 5, fermi tutti: Nicolas Cage è in trattative per interpretare il protagonista?

Dopo il ritrovato successo di True Detective con la quarta stagione, sottotitolata Night Country, Issa López sta lentamente mettendo insieme la prossima, e le ultime voci di corridoio sostengono che Nicolas Cage sia in trattative per interpretare il protagonista della nuova storia.

Secondo le ultime informazioni disponibili, la quinta stagione di True Detective sarà ambientata a Jamaica Bay, Long Island, e le riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno. Cage è in trattative per il ruolo principale di Henry Logan, un detective di New York che si occupa del caso al centro dei nuovi episodi.

Se le trattative dovessero avere esito positivo, questo sarebbe solo il secondo ruolo televisivo nella carriera di Cage. Prima lo vedremo infatti in Spider-Noir della MGM+, interpretando una versione anni '30 di Spider-Man, ruolo che poi riprenderà in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (2027).

True Detective: Woody Harrelson insieme a Matthew McConaughey nell'episodio The Long Bright Dark

True Detective può tornare grande con Nicolas Cage?

Cage si aggiungerebbe anche a una lunga lista di nomi illustri che hanno recitato nella serie HBO. Le stagioni precedenti hanno visto protagonisti Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams, Mahershala Ali e Jodie Foster.

Qualche anno fa, Nic Pizzolatto, l'uomo dietro la leggendaria prima stagione con McConaughey e Harrelson, è stato messo da parte dopo dei sequel deludenti. Tuttavia, la quarta stagione ha dimostrato che López è in grado di mantenere vivo il marchio, con ottime recensioni, ascolti elevati e ora avrebbe a disposizione una vera e propria carta vincente in Cage.

L'attore Premio Oscar, sta attualmente girando Madden di David O. Russell al fianco di Christian Bale, poi, secondo le ultime voci, si recherà a Budapest per le riprese in ottobre del tanto atteso sequel di Lord of War. Non inizierà le riprese di True Detective prima dell'inizio del 2026.