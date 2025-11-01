True Detective. Woody Harrelson contrario alla reunion con Matthew McConaughey e per una buona ragione

Per l'attore non c'è nessuna possibilità di rivederlo insieme al collega in una nuova stagione della serie HBO e ha provato anche a spiegare perché non accetterebbe di tornare

Woody Harrelson ha brutte notizie per i fan di True Detective. Durante un'intervista al programma Today, mentre promuoveva il suo nuovo film Now You Ste Me: Now You Don't, l'attore ha dichiarato che non c'è nessuna possibilità di una reunion con Matthew McConaughey per una nuova stagione incentrata sui protagonisti della prima, Rust Cohle e Marty Hart.

Entrambi gli attori avevano ricevuto una nomination agli Emmy per le loro interpretazioni nella stagione d'esordio, andata in onda nell'inverno del 2014 su HBO, e negli ultimi mesi si erano inseguite alcune voci che volevano il ritorno dei personaggi per un'altra stagione.

"Molti vogliono sapere se ci sarà mai un'altra stagione di True Detective con te e Matthew McConaughey", ha chiesto la conduttrice di Today, Dylan Dreyer, continuando: "[McConaughey] ha detto che sarebbe interessato se 'Woody ed io pensassimo che ne valga la pena. Non sarebbe nemmeno una scelta.' Tu lo faresti un altro True Detective?".

Woody Harrelson spazza via ogni speranza

"Matthew è davvero divertente", ha risposto Harrelson. "Ma, ad essere onesti, mai. Non c'è nessuna possibilità... perché è venuta benissimo così com'è. Amo il modo in cui è finita, e penso che fare un'altra stagione potrebbe, in un certo senso, rovinarla". Insomma, per Harrelson sarebbe un errore tornare a quei due iconici personaggi.

Il creatore di True Detective, Nic Pizzolatto, aveva dichiarato a maggio nel podcast Nothing Left Unsaid di avere un'idea per una nuova storia che riporterebbe in scena i personaggi di Rust Cohle e Marty Hart. Poco dopo, Matthew McConaughey aveva detto a Variety di essere aperto a un ritorno, a seconda della qualità della sceneggiatura.

"Abbiamo centrato in pieno quella prima stagione", aveva detto McConaughey. "Ma se la sceneggiatura fosse come quella originale, con quella stessa forza e originalità, la farei. E poi, parliamo di monologhi... beh, Rust Cohle aveva dei monologhi. Parlava di tutto ciò che aveva dentro, e non gli importava se qualcuno lo stesse ascoltando o meno. In questo c'è una grande libertà".

True Detective: Woody Harrelson insieme a Matthew McConaughey nell'episodio The Long Bright Dark

La nuova idea di Nic Pizzolatto per True Detective

Pizzolatto ha descritto la sua idea per una nuova stagione della serie con Rust e Marty come "ancora una volta incentrata sui personaggi... Ma non è qualcosa che ho scritto o sviluppato. È solo un'idea che ho in mente. Ne abbiamo parlato, dell'eventualità di tornare a lavorare insieme, e penso che i ragazzi sarebbero aperti alla cosa. È solo una questione di capire se accadrà davvero o meno."

A quanto pare, però, Woody Harrelson non sembra particolarmente interessato a riprendere il ruolo. E noi non ci sentiamo di biasimarlo, anche perché sembra aver capito davvero quanto la prima stagione della serie sia ancorata ormai nell'immaginario comune.