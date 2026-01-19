True Detective, Woody Harrelson: "Molte volte avrei voluto prendere a pugni Matthew McConaughey"

L'attore ha spiegato che l'approccio alla recitazione dell'amico e collega gli ha causato qualche problema sul set della serie.

Woody Harrelson, parlando dell'esperienza vissuta sul set di True Detective, ha ammesso che ci sono state molte occasioni in cui avrebbe voluto prendere a pugni Matthew McConaughey.

Le due star erano ospiti del podcast Where Everybody Knows Your Name condotto da Ted Danson e hanno condiviso qualche dettaglio di quanto accaduto durante la realizzazione dello show ideato da Nic Pizzolatto.

Le difficoltà vissute da Harrelson con McConaughey sul set

L'attore ha raccontato, parlando di Matthew McConaughey: "Lui usa il metodo. Quando stavamo girando, lui era Rust Cohle".

Woody Harrelson, ricordando la lavorazione di True Detective, ha aggiunto: "Ci sono state così tante volte in cui volevo prendere a pugni questo coglione in faccia. Sono così arrabbiato con lui perché era immerso nel suo personaggio".

True Detective: Matthew McConaughey e sullo sfondo Woody Harrelson nell'episodio The Long Bright Dark

Matthew ha spiegato che doveva essere "stoico" durante le pause perché voleva rimanere nei pensieri e nelle emozioni del suo personaggio.

McConaughey ha aggiunto: "Eravamo seduti lì. Stavamo per iniziare le riprese, e stavamo facendo delle prove. Stavo semplicemente cercando di rimanere lo stoico Rust Cohle. E Woody arriva e dice: 'Ehi amico, ho bisogno di parlarti di qualcosa'. Mi ha detto: "Il modo in cui io e tu lavoriamo, McConaughey, è che ti tiro la palla, tu me la rimandi, io la rispedisco da te. Noi tiriamo a volo, giochiamo... Amico, quelli siamo noi, è drammatico, ma è anche commedia'".

Le idee di Woody per 'migliorare' True Detective

Le parole di Harrelson erano legate al fatto che la star pensava lo show fosse troppo cupo e bisognasse aggiungere qualche battuta: "Mi ricordo di avergli detto, prima dell'inizio delle riprese: 'Amico, le persone si aspettano di ridere con noi. Inseriremo qualche battuta'. Lui ha risposto: 'Mmm'. Stavo aspettando che dicesse: 'Sì, sei totalmente, no, niente di tutto questo'. Ha solo detto: 'Mmm, sì'".

Recentemente l'attore ha inoltre spiegato perché non pensa sia una buona idea che lui e Matthew ritornino nel mondo di True Detective.

Woody ha infatti dichiarato, in modo chiaro: "La serie è venuta benissimo così com'è. Amo il modo in cui è finita, e penso che fare un'altra stagione potrebbe, in un certo senso, rovinarla".