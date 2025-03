True Detective, Matthew McConaughey non ha dubbi: "La prima stagione è oggettivamente la migliore"

Matthew McConaughey ha dichiarato in modo molto convinto che la prima stagione di True Detective rimanga l'apice della serie antologica, nonostante il successo record del recente quarto capitolo.

In una nuova intervista rilasciata a Variety, l'attore che ha interpretato il tormentato detective Rust Cohle nella stagione di debutto della serie ha espresso chiaramente i suoi sentimenti, cercando di inquadrare in maniera oggettiva la sua valutazione.

La dichiarazione di McConaughey arriva dopo che True Detective: Night Country, il capitolo più recente della serie guidato dalla showrunner Issa López, ha superato la stagione originale in termini di spettatori e ha ottenuto importanti riconoscimenti agli Emmy, tra cui le vittorie per l'interpretazione della protagonista Jodie Foster e per la regia e la scrittura di López stessa.

Perché la prima stagione di True Detective rimane indimenticabile per Matthew McConaughey

True Detective: Woody Harrelson insieme a Matthew McConaughey nell'episodio The Long Bright Dark

"La mia stagione preferita - e sento di poterlo dire oggettivamente - è la Stagione 1", ha spiegato l'attore Premio Oscar con notevole entusiasmo. "Mi è capitato di partecipare a quella, quindi ho pensato che fosse incredibile, televisione incredibile e una grande serie. La guardavo settimanalmente, come tutti, la domenica sera, e per me era un evento. Mi piacevano le chiacchiere del lunedì mattina. Anche se l'ho girata, in un certo senso mi dimenticavo cosa sarebbe successo dopo. Era uno dei grandi eventi della televisione".

True Detective: Matthew McConaughey nell'episodio Seeing Things

I commenti dell'attore riflettono il duraturo impatto culturale dell'innovativa prima stagione della serie HBO, andata in onda nel 2014 con Woody Harrelson come co-protagonista. C'è un punto a favore della prima stagione, che ha lanciato quella che sarebbe diventata una delle serie antologiche più prestigiose della HBO e ha stabilito un modello che le stagioni successive avrebbero seguito e sovvertito. Tuttavia, True Detective: Night Country è risultata anch'essa molto amata dai fan della serie.

Night Country ha rappresentato una svolta significativa per il franchise, segnando il primo capitolo senza il coinvolgimento del creatore della serie Nic Pizzolatto. Il successo della stagione, tuttavia, dimostra sia la sua qualità sia la fiducia della HBO nella visione di López, che ha rinnovato rapidamente True Detective per una quinta stagione sotto la sua guida.